«Мы проверяли результат несколько раз и не верили своим глазам»: Супруги из Нижегородской области выиграли в лотерею автомобиль

Ольга и Павел Чегодаевы живут на Бору (Нижегородская область) и воспитывают двоих замечательных сыновей семи и тринадцати лет. Несколько месяцев назад мама подарила Ольге лотерейный билет. Решив испытать удачу, супруги включили телевизор и стали зачеркивать числа, которые называл ведущий «Русского лото».

И каково же было удивление Чегодаевых, когда в билете не осталось ни одного числа… Не поверив собственным глазам, семья бросилась к компьютеру, чтобы проверить результат в Интернете, ведь на кону был новенький автомобиль.

Подарок судьбы

- До этого мы несколько раз покупали лотерейные билеты под настроение, но больше 101 рубля никогда не выигрывали, а тут такой подарок судьбы! – рассказывает «Комсомольской правде» Ольга.

Какими были эмоции семьи – несложно догадаться: немного недоверия, шок и радость одновременно.

- После того, как мы дважды убедились в том, что билет выигрышный, сразу отправились в Москву, не стали отправлять почтой. Пришли в офис компании, там еще раз все сверили. Сотрудники поздравили нас и сообщили, что деньги будут переведены в течение полугода, - вспоминает нижегородка.

Да, от автомобиля семья отказалась.

Все в семью

- У нас уже есть машина, мы подумали и решили, что еще одна нам не нужна, поэтому выбрали деньги – 700 тысяч рублей. Какой был автомобиль? Я даже не знаю, не интересовались, - смеется Ольга.

Выигрышные деньги семья Чегодаевых потратит на благое дело – закроет часть ипотечного кредита.

- Может быть, когда-нибудь мы еще поучаствуем в лотереях, но, я думаю, снаряд дважды не падает в одну воронку, поэтому вряд ли мы еще что-нибудь крупное выиграем, - делится женщина.