«Это как будто происходит не со мной»: Нижегородка выиграла в лотерею миллион рублей

Светлана Агафонова из Нижнего Новгорода никогда даже не мечтала о таком подарке судьбы. На восьмое марта женщина получила самый неожиданный подарок – выиграла в лотерею целый миллион!

Нижегородка проходила мимо киоска и решила испытать удачу. Купив лотерейный билет «Столото», она сразу загадала желание – выиграть! И сбылось.

- Когда я выбирала билет, мысленно думала о выигрыше. Представляла этот момент, - поделилась своими эмоциями Светлана.

После того, как счастливые цифры на билете совпали, женщина не поверила своим глазам.

- Когда увидела сумму, первая мысль была: «Это все не со мной происходит. Мне это все кажется, - взволнованно поделилась счастливица.

Первые, кто узнал о победе Светланы, были ее мама и дочь. Радовались всей семьей. А вот о том, куда потратит заветный миллион, нижегородка не рассказывает. Говорит, надо время на составление списка желаний и подарков.

Светлана работает управляющей рестораном. Свободное время проводит в кругу семьи: с мужем, сыном, дочкой и мамой.

Совсем недавно "Комсомолка" рассказывала о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.