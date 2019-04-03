2019-04-03T15:56:39+03:00
Общество

«Это как будто происходит не со мной»: Нижегородка выиграла в лотерею миллион рублей

Счастливый билет женщина купила накануне 8 марта
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: СтолотоФото: Столото
Изменить размер текста:

Светлана Агафонова из Нижнего Новгорода никогда даже не мечтала о таком подарке судьбы. На восьмое марта женщина получила самый неожиданный подарок – выиграла в лотерею целый миллион!

Нижегородка проходила мимо киоска и решила испытать удачу. Купив лотерейный билет «Столото», она сразу загадала желание – выиграть! И сбылось.

- Когда я выбирала билет, мысленно думала о выигрыше. Представляла этот момент, - поделилась своими эмоциями Светлана.

После того, как счастливые цифры на билете совпали, женщина не поверила своим глазам.

- Когда увидела сумму, первая мысль была: «Это все не со мной происходит. Мне это все кажется, - взволнованно поделилась счастливица.

Первые, кто узнал о победе Светланы, были ее мама и дочь. Радовались всей семьей. А вот о том, куда потратит заветный миллион, нижегородка не рассказывает. Говорит, надо время на составление списка желаний и подарков.

Светлана работает управляющей рестораном. Свободное время проводит в кругу семьи: с мужем, сыном, дочкой и мамой.

Совсем недавно "Комсомолка" рассказывала о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»
Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибудет в Нижний Новгород 13 апреля
Экспорт агропромышленной продукции планируется увеличить в 2,2 раза
Нижегородские электрички начнут останавливаться в Лесном Городке с 15 апреля
В Нижегородской области пройдет спортивный фестиваль детсадов «Малышиада»
Нижегородский облсуд обязал снести незаконные коттеджи на берегу Горьковского моря
Госдолг Нижегородской области составляет 62,9 миллиарда рублей
Нижегородский суд закрыл 13 интернет-сайтов по продаже «левых» медсправок
В Нижегородской области стартовал проект «Бюст-мост: против рака груди»
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 2 апреля
39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа
Школьники из Нижнего Новгорода построят модель беспилотной платформы для Арктики
Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась на 39% ниже эпидпорогов
В Дзержинске задержали производителя ядовитой «незамерзайки»
Экскаватор будет круглосуточно дежурить в районе строящегося моста через Узолу
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей