2019-04-07T11:58:07+03:00
Общество

«Страшно - это мягко сказано»: Медведь разгуливал около КПП в Сарове

Местные жители успели его запечатлеть [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Медведь разгуливал около КПП в СаровеМедведь разгуливал около КПП в СаровеФото: СОЦСЕТИ
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На днях один из жителей Сарова обнаружил рядом с контроль-пропускным пунктом №5 медведя. Мужчина успел заснять хищника на камеру, а затем выложил видео в соцсети.

Оператор сделал видео в нескольких метрах от медведя, а то, не замечая человека, через несколько секунд скрылся в чаще.

Видео уже облетело все нижегородские паблики, многие оставляют комментарии.

- Я б со страху на дерево залезла, а тут ещё снимают. Смелые! Страшно увидеть медведя вне зоопарка, – написала Ирина Офигеновна.

- Страшно - это мягко сказано, - ответила ей Анна Александрова.

- Руки дрожат, но заснять надо, - подметила Оксана Крылова.

Напомним, в марте сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области обнаружили следы бобров в районе радиорынка «Герц» в Советском районе Нижнего Новгорода. А через несколько дней их запечатлели очевидцы.

Кстати, если вы вдруг заметили диких животных на территории населенных пунктов, то сообщите об этом по телефону: 8 (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25 (звонок бесплатный).

Медведь гуляет у КПП в Сарове .

ИСТОЧНИК KP.RU

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