«Вот и городские грызуны!»: Нижегородцы сфотографировали бобров, поселившихся в районе радиорынка

Очевидцы запечатлели бобров, поселившихся в районе радиорынка «Герц» в Советском районе Нижнего Новгорода. Снимки с изображением животных опубликованы в паблике «Регион-52».

- А вот и городские грызуны! - говорится в сообществе.

Правда, в комментариях нижегородцы сообщили, что бобры обитают там не первый месяц, а минимум пять лет.

- И никто их не трогает! - уверяет Александр Кокошин.

- Пусть и дальше никто не трогает, - добавила Альбина.

- На городских озерах часто разную живность можно увидеть, - написал Сергей Васнецов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что следы жизнедеятельности бобров в районе улицы Композитора Касьянова обнаружили сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов.

Эксперты напомнили, что в 40-х годах XIX века бобры были полностью истреблены на нижегородской земле. Однако почти через сто лет этих животных снова начали завозить в регион из Воронежского заповедника. Сейчас грызуны размножились и занимают большинство водоемов Нижегородской области.

Кстати, домой диких животных забирать не рекомендуется. Лучше при их обнаружении позвонить по телефонам (8 831) 433-22-11 и 8-800-200-99-25 (звонок бесплатный).