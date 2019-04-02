2019-04-02T12:41:37+03:00
Дом. Семья

«Вот и городские грызуны!»: Нижегородцы сфотографировали бобров, поселившихся в районе радиорынка

Следы животных были обнаружены там еще в середине марта [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Очевидцы запечатлели бобров, поселившихся в районе радиорынка «Герц» в Советском районе Нижнего Новгорода. Снимки с изображением животных опубликованы в паблике «Регион-52».

- А вот и городские грызуны! - говорится в сообществе.

Правда, в комментариях нижегородцы сообщили, что бобры обитают там не первый месяц, а минимум пять лет.

- И никто их не трогает! - уверяет Александр Кокошин.

- Пусть и дальше никто не трогает, - добавила Альбина.

- На городских озерах часто разную живность можно увидеть, - написал Сергей Васнецов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что следы жизнедеятельности бобров в районе улицы Композитора Касьянова обнаружили сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов.

Эксперты напомнили, что в 40-х годах XIX века бобры были полностью истреблены на нижегородской земле. Однако почти через сто лет этих животных снова начали завозить в регион из Воронежского заповедника. Сейчас грызуны размножились и занимают большинство водоемов Нижегородской области.

Кстати, домой диких животных забирать не рекомендуется. Лучше при их обнаружении позвонить по телефонам (8 831) 433-22-11 и 8-800-200-99-25 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лучшие породы собак для квартиры
Хотите завести дома маленькую милую собачку, но не знаете какую? «Комсомолка» поможет сделать выбор. Эти малышки не менее умные, чем их большие собратья. При этом за ними легко ухаживать, их не нужно часто выгуливать и можно приучить к лотку
Новости 24
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей
Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО
Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске
Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года
Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке
Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам