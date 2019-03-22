Следы бобров обнаружены рядом с радиорынком в Нижнем Новгороде

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области обнаружили следы бобров в районе радиорынка «Герц» в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, бобры были истреблены в наших краях в 40-х годах XIX века. Практически через сто лет этих животных снова начали завозить из Воронежского заповедника. Сейчас грызуны размножились и занимают большинство водоемов Нижегородской области области.

Напоминаем, если вы вдруг заметили диких животных на территории населенных пунктов, то сообщите об этом по телефону: 8 (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25 (звонок бесплатный).

Справка КП

Бобр - крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Они предпочитают селиться по берегам медленно текущих небольших рек, прудов и озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. В водоемах с изменяющимся уровнем воды, а также на мелких ручьях и речках, семьи бобров строят плотины (запруды).