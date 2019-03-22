2019-03-22T12:49:18+03:00
Звезды

Екатерина Варнава стала героиней нового клипа группы Uma2rman

Также в музыкальном видео снялся шоумен Александр Гудков [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Поклонники группы Uma2rman еще в феврале предложили снять в клипе Екатерину Варнаву.Поклонники группы Uma2rman еще в феврале предложили снять в клипе Екатерину Варнаву.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Главной героиней клипа на новую песню братьев Кристовских «Сверкайте, Катя» стала телеведущая и комик Екатерина Варнава. Видео со съемок музыкального видео появилось на официальной страничке Uma2rman в Инстаграме 21 марта.

В клипе на песню "Сверкайте, Катя" также снялся комик Александр Гудков. Фото: СОЦСЕТИ

В клипе на песню "Сверкайте, Катя" также снялся комик Александр Гудков.Фото: СОЦСЕТИ

- Привет, ребята. Сегодня снимаем клип на новую песню, - сообщил своим подписчикам солист Владимир Кристовский. - Сейчас будем снимать последнего героя, которого гримируют.

kativarnavakativarnava
Наталья Еприкян присутствовала на съемках клипа группы Uma2rman
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И через некоторое время в Сториз музыканта появился шоумен Александр Гудков.

Напомним, премьера трека «Сверкайте, Катя», который войдет в альбом «Имена», состоялась в феврале 2019 года. Песня получилась легкой, задорной и очень понравился Катям, судя по отзывам в интернете.

Позже Владимир и Сергей Кристовские обратились ко всем Катям с призывом поучаствовать в кастинге на главную роль в клипе на новый трек.

- Дорогие Катюши, Катейки, Катеньки, Екатерины! Этот конкурс для вас, - заявили музыканты.

Кстати, тогда в комментариях под этим постом Uma2rman подписчики предложили кандидатуру Екатерины Варнавы.

- А если предложить сняться в клипе Варнаве или Климовой? Две замечательные сверкающие Кати… - написала anna27111979.

- Варнава! Вам нужна Катя Варнава! Она всегда сверкает, - поддержала elizavetaushatenko.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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