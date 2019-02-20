Группа Uma2rman объявила кастинг для съемок клипа на новую песню

Вот и настал звездный час для обладательниц имени Катя. Владимир и Сергей Кристовские из группы Uma2rman разыскивают героиню для съемок в новом музыкальном видео на трек «Сверкайте, Катя», премьера которого состоялась на прошлой неделе.

vova_kristovskiy Братья Кристовские ищут героиню для клипа на новую песню.

- Дорогие Катюши, Катейки, Катеньки, Екатерины! Этот конкурс для вас, - заявили музыканты.

Солист и гитарист предлагают снять огненные танцы под их новую песню и выложить у себя на страницах в соцсетях с хештегами #uma2rman #сверкайтекатя.

- Самых классных мы будем публиковать у нас в Инстаграме, а самые-самые, которые поразят наши сердца, попадут к нам в клип. Девчонки, дерзайте, - призвали Кристовские.

Поклонники поинтересовались, можно ли закосить под Катю. На что им ответили: «Можно, но в клип попадут только Кати».

- А если предложить сняться в клипе Варнаве или Климовой? Две замечательные сверкающие Кати… - написала anna27111979.

- Варнава! Вам нужна Катя Варнава! Она всегда сверкает, - поддержала elizavetaushatenko.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что в октябре 2018 года состоялась премьера клипа Uma2rman на песню "Настя". Главная роль в нем досталась не звезде, как это было с клипом на песню «С любимыми не расставайтесь», где засветилась Кристина Асмус («Интерны», «А зори здесь тихие»), а модели и инфлюенсеру Анастасии Масюткиной.

- Пишите Владимиру, если хотите песню с вашим именем. Он как раз работает над созданием альбома «Имена», - призвала тогда подписчиков Анастасия.

После премьеры песни «Сверкайте, Катя», Владимир и Сергей Кристовские официально заявили: разыскиваются новые имена!

- Чье имя наберет больше всех комментариев, о той и будет следующий трек, - написали музыканты в соцсетях.