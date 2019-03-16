2019-03-16T21:12:30+03:00
Общество

Нижегородец Артем Сучков раскрыл тайну своего племени в "Последнем герое" и разозлил ведущую

Яна Троянова обвинила актеров в игре в благородство
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородец Артем Сучков раскрыл тайну своего племени и разозлил ведущуюНижегородец Артем Сучков раскрыл тайну своего племени и разозлил ведущуюФото: СОЦСЕТИ
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Третий выпуск «Последнего героя»: актеры против экстрасенсов» закончился скандалом. Но на сей раз он произошел во время совета племени актеров. Миролюбивые актеры заранее обо всем договорились – Наталья Медведева, которая оставила трехмесячную дочку на большой земле, поняла, что больше не может играть и хочет вернуться домой.

- Я думала, что смогу, смогу спокойно уехать, заниматься своими делами, - призналась Наталья. – Но поняла, что ошибалась. Есть не только дети, есть муж, наши отношения. Я без семьи не так сильна.

Но все договоренности были в секрете. Во время совета ведущая Яна Троянова заподозрила неладное и напрямую попросила Артема Сучкова рассказать правду. Немного помявшись, он признался, что Наталья действительно попросила своих соплеменников проголосовать за нее.

- О чем вы думали, когда мы набирали участников?! – негодовала Яна. – Мы могли набрать других людей!

Ведущая обвинила актеров в том, что они играют в благородство, а не в "Последнего героя". Как оказалась, несколько лет назад Яна сама мечтала попасть на тот проект в качестве участника. Она бегала по газетным киоскам и выискивала анкеты участников. Но удача ей так и не улыбнулась.

После того, как она устроила разнос племени актеров, она отменила голосование, и Наталья Медведева осталась на острове.

Но что интересно, в прошлой серии, когда голосование проходило в племени экстрасенсов, и Пахом попросил свое племя проголосовать за него, а соплеменники отказались это сделать и выгнали Татьяну Ларину, Яна Троянова очень долго стыдила их за черствость.

natalymedvedevanatalymedvedeva
Наталья Медведева в "Последнем герое"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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