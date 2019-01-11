В деле экс-мэра Олега Сорокина нашли сведения государственной тайны

Неожиданный поворот произошел на очередном заседании по делу экс-мэра Олега Сорокина и бывших полицейских Евгения Воронина и Романа Маркеева. Как выяснилось в ходе процесса, в деле содержатся сведения, относящиеся к государственной тайне. А семь документов и вовсе имеют гриф "секретно" и "совершенно секретно".

- Подсудимые еще на стадии расследования просили Следственный комитет засекретить этот процесс, но это не было сделано, - напомнил адвокат Юдин. - Здесь содержатся сведения, раскрывающие особенности деятельности оперативно-розыскных служб. Большая часть этих сведений до сих пор засекречена. Рассмотрение такого дела в районном суде невозможно, его нужно направить в другой суд по подсудности.

По словам адвокатов, подсудимые Евгений Воронин и Роман Маркеев не смогут отвечать на вопросы, не опасаясь уголовного преследования за разглашение государственной тайны. Кроме того, в материалах содержатся личные дела сотрудников, которые сами по себе являются секретной информацией.

- Если это ходатайство будет отклонено, я вынужден буду обратиться в ФСБ и дойду до Верховного суда, - поддержал коллегу адвокат Шота Горгадзе. - Рассмотрение такого дела в районном суде сродни тому, как если бы стоматолог проводил операцию на сердце.

Тем не менее, по оценке государственного обвинителя, никаких секретных сведений в деле нет. А само дело Олега Сорокина даже и не было засекречено.

Напомним, в суде Нижегородского районного суда сейчас рассматривается дело по обвинению экс-мэра Олега Сорокина в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Также на скамье подсудимых по этому делу окащались бывший начальник одного из отделов ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и экс-оперуполномоченный Роман Маркеев.