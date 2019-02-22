2019-02-22T18:17:51+03:00
Звезды

Олег Тактаров: «Если пригласят в картину про футбол, похудею на 30 килограммов»

Известный актер и спортсмен рассказал об отношении к футболу
Анастасия НАЗАРОВА
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Чемпион мира по смешанным боевым искусствам признался, что в футбол играет последние двадцать лет.Чемпион мира по смешанным боевым искусствам признался, что в футбол играет последние двадцать лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда Голливуда и чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров посетил футбольный матч «Зенит» - «Фенербахче» в Санкт-Петербурге 21 февраля. После триумфа местного клуба (матч завершился со счетом 3:1) дал «Зениту» небольшое интервью, в котором рассказал об отношении к футболу.

Олег Тактаров: "Газпром Арена - бесподобное сооружение!".Интервью актера и чемпиона мира по смешанным боевым искусствам.

Оказалось, актер увлекся этим видом спорта, когда понял, что устал от боевых искусств.

- Последние лет двадцать играю в футбол. Правда, в Лос-Анджелесе. Только там у нас клуб называется «Динамо Лос-Анджелес», - уточнил Тактаров. - Но в любом случае это, что мне не давалось в детстве. Я только-только начинаю понимать все тонкости, чувствовать игру. Раньше я этого не понимал.

В серьезном матче футболист-любитель играет правого полузащитника. А вообще позиция зависит от соперника.

- Иногда нарушаю правила, но беззлобно. Знаю, как оградить человека от травмы, - сказал актер.

По его мнению, в современном футболе стало больше актерской игры, нежели боевых искусств. К такому умозаключению Олег Тактаров пришел после поведения бразильского футболиста Неймара на ЧМ-2018. В этом плане аргентинец Лионель Месси, по словам звезды Голливуда, - последний из могикан.

- И этим он мне очень импонирует, - отметил Тактаров.

А еще «Русский медведь» с удовольствием бы сыграл в фильме про футбол. Ради этой роли он готов распрощаться с парой-тройкой десятков килограмм.

- Если меня пригласят в хорошую картину про футбол, во-первых, я похудею килограмм на двадцать-тридцать. Обещаю! И буду носиться как Аршавин в молодые годы, - улыбнулся актер. - Кстати, я настоящий болельщик лондонского «Арсенала». И, естественно, стал болеть [за этот клуб], когда он стал там играть. Сейчас у меня это потихонечку проходит, потому что его [больше] нет. С каждым годом понимаешь, что таких, как он, больше не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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