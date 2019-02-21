2019-02-21T11:01:30+03:00
Звезды

Ирина Пегова врезалась в дорожный знак во время прогулки по набережной

Встреча актрисы с «кирпичом» насмешила подписчиков [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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40-летняя актриса активно ведет свою страничку в Инстаграме.40-летняя актриса активно ведет свою страничку в Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильмов «Пять невест» и «СуперБобровы» Ирина Пегова насмешила подписчиков новым видео, которое выложила в своем Инстаграме 20 февраля.

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Просто прогулка по набережной перед "Евгением Онегиным".
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- Это просто прогулка по набережной. Ничего не ждите. Никаких комментариев, - заявила 40-летняя актриса. - Ничего, просто прогулка перед спектаклем «Евгений Онегин».

И в этот момент знаменитость врезалась в дорожный знак, улыбнулась и пошла дальше как ни в чем не бывало.

- Это было случайно! Я этого не хотела, - отвела вроде как смущенный взгляд от камеры. - Больше ничего не будет. Точно. Я не врежусь никуда, не споткнусь. Смотрите, какая красивая речка…

Поклонники так и не поняли: это была постановка, или Ирина на самом деле не заметила «кирпич».

- Это вы по-настоящему шандарахнулись? - поинтересовалась marishkapetrovaaaa.

- Интересно и необычно поставлено! - написала shil_tatiana.

- Спасибо за видео. Увидела спешащую красотку-хохотушку, улыбнулась после тяжелого рабочего дня, - поблагодарила svetlanach52.

- Пересмотрела несколько раз. Хохотала. Вы супер! - добавила dsfr8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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