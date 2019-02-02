Самой красивой девушкой Нижнего Новгорода стала Дарья Мельникова

Финал конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» неизменно становится одним из самых заметных светских мероприятий в городе. Чтобы блеснуть красотой и нарядами тут собираются самые известные и знаменитые нижегородцы. Однако основное внимание все равно приковано к молодым и красивым нижегородкам – финалисткам конкурса «Мисс Нижний Новгород».

- На этот раз финал конкурса прошел в виде иммерсивного шоу. И состоялось оно вопреки традициям не в театре «Комедия», а в центре творческих индустрий «Маяк», - рассказывают организаторы.

Главной темой финала конкурса в этом году стал авангард.Фото: Кирилл КОТОВ

Главной темой финального шоу стал «Авангард». И это отразилось на всем – интерьерах, костюмах участниц, голограммах. За время мероприятия всем участницам пришлось трижды сменить костюмы. Каждая из них успели продефилировать перед зрителями в авангардных нарядах, изящных боди и вечерних платьях. Великолепие участниц поражало воображение даже истинных ценителей женской красоты. Поэтому подвести итоги для жюри было непросто.

Специальный приз «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» получила 23-летняя Мария Еловикова.Фото: Кирилл КОТОВ

- Обладательницей титула «Мисс Нижний Новгород – 2019» становится Дарья Мельникова, - подвели итоги финала члены жюри. – Титул «Мисс Нижегородская губерния» присуждается Ульяне Чекашовой.

Кстати, о победительнице известно, что она увлекается йогой, иностранными языками, модой и культурой народов России и стран Азии.

Специальный приз «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» получила 23-летняя Мария Еловикова. Именно она набрала наибольшее число голосов на сайте KP.RU.