2018-08-15T18:11:02+03:00
Общество

Нижегородка участвует в конкурсе мужского журнала Playboy

«Комсомолка» пообщалась с претенденткой на звание самой сексуальной девушки [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Девушка регулярно занимается в спортзалеДевушка регулярно занимается в спортзале
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Ежегодно десятки российских красавиц участвуют в конкурсах, проводимых популярными мужскими журналами, чтобы в итоге оказаться на их обложках. Попытать счастье решила и Альфира Исмаилова из Нижнего Новгорода, отправившая заявку на участие в конкурсе «Девушка года Playboy – 2018».

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

В своей анкете девушка указала, что ей 25 лет, рост – 170 сантиметров, а хобби – музыка, техники массажа и ногтевая сфера.

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

В интервью «Комсомольской правде» Альфира рассказала, что особой причины поучаствовать в пикантном конкурсе у нее не было.

- Просто интересно стало и все, - пожала плечами девушка.

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

На вопрос «Как к этому отнеслись родители?» ответила уклончиво: «Это мой маленький секрет». До конца непонятна и реакция ее молодого человека.

- Я сказала ему, что участие в конкурсе – шутка. Он улыбнулся, - добавила собеседница «Комсомолки».

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Поддерживать себя в замечательной форме конкурсантке помогает спортзал и… любимый! По ее словам, ради мужчины она будет в такой форме всегда.

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Кстати, пока в первом этапе голосования участвуют 77 девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Новосибирска, Челябинска и других городов России. Голосование на сайте журнала продлится до 13 сентября. Прием заявок продолжается.

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

Альфира пока единственная нижегородка, рискнувшая поучаствовать в конкурсе 2018 года

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