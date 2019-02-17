2019-02-17T19:09:23+03:00
Происшествия

Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице"

Причиной послужило письмо о якобы взрывном устройстве [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице"Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице"Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 17 февраля в соцсетях появились сообщения об очередной эвакуации посетителей в торгово-развлекательном центре "Жар-Птица" в Советском районе Нижнего Новгорода. На опубликованном ролике видно толкучку на территории перед ТРЦ: все спешили покинуть объект.

Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице".

В пресс-службе девелоперской компании "Столица Нижний" пояснили, что в 16.25 на электронную почту "Жар-Птицы" пришло письмо, в котором говорилось о якобы заложенном взрывном устройстве.

Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице" Фото: СОЦСЕТИ

Очередная эвакуация произошла в нижегородской "Жар-Птице"Фото: СОЦСЕТИ

- Руководство ТРЦ приняло решение об эвакуации посетителей и персонала. Информация передана правоохранительным органам. Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - передает пресс-служба.

Напомним, что в конце января в этом торговом центре сработала пожарная тревога. Сигнал о ложном срабатывании сигнализации поступил также днем. На место выехали спасатели и пара единиц техники. Однако на момент прибытия спасателей все посетители торгового центра уже были эвакуированы силами персонала "Жар-птицы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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