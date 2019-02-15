2019-02-15T14:32:31+03:00
Происшествия

Кондуктор подралась с пьяной пассажиркой в Арзамасе

В ответ на угрозы женщина получила пару ударов в челюсть [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Инцидент произошел в автобусе №6 утром 15 февраля.Инцидент произошел в автобусе №6 утром 15 февраля.Фото: скрин с видео
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Утро, битком набитый автобус. Кто-то спешил на работу, кто-то - на учебу. А женщина с короткой стрижкой, кажется, не спешила никуда. Пошатываясь, она ввалилась в салон без намерения оплачивать проезд. Возмущенная таким поведением кондуктор предупредила: «Плати, или высажу!» Тогда явно нетрезвая пассажирка нехотя достала из кармана проездной, бросая угрозы в адрес кондуктора.

В Арзамасе кондуктор набросилась на пьяного пассажира.

Один удар в челюсть, второй. Сотрудница транспортного предприятия разошлась не на шутку. Заломила взбунтовавшейся женщине руки и вышвырнула из автобуса. Эта история, со слов очевидцев, приключилась в арзамасском автобусе № 6 в 7.00 15 февраля. Доказательством тому - видео, появившееся днем в соцсетях.

- Ну нельзя же так! - взывали к разуму кондуктора очевидцы.

- Можно, - огрызнулась она и бросила взгляд на распластавшуюся на грязном снегу пассажирку.

Нетрезвая женщина пыталась подняться с колен, но безуспешно. Ноги будто не слушались.

- Куда? Оставайся здесь! - приказала кондуктор.

- Рот свой закрой, - наконец выдала пострадавшая.

На этом видео заканчивается, и что случилось дальше, неизвестно.

Общественность, узнав про случившееся, разделилась на два лагеря. Одни вступились за пассажирку подшофе, считая, что ее невменяемое состояние - не повод для драки. Другие принялись оправдывать кондуктора, которому, по их словам, чуть ли не каждый день приходится сталкиваться с маргиналами.

- Это увольнение. Кондуктор на рабочем месте, а это статья! - прокомментировал Александр Мордаков.

- Молодец кондуктор. А издеваться можно над кондукторами? - поинтересовался Илья Лясков.

На защиту кондуктора встала ее давняя знакомая Ирина Ш.. По ее словам, никогда прежде слышала, чтобы та ругалась и уж тем более поднимала руку.

- Она очень хорошая женщина, из приличной семьи. Видимо, была причина выставить ту пассажирку из автобуса, - поделилась собеседница «Комсомольской правды».

Отметим, что за последнее время это уже третья потасовка в общественном транспорте Нижегородской области с участием кондуктора. Так, в январе конфликт между пассажиркой и кондуктором случился в автобусе на Бору. Работница МУП «Борское ПАП» обматерила женщину с маленьким ребенком и посоветовала ей собирать милостыню около церкви. Вскоре после инцидента директор транспортного предприятия принес извинения женщине. Он признал, что это вопиющий случай!

А в феврале драка между пассажирами и кондуктором трамвая завязалась в Нижнем Новгороде. У работницы МП «Нижегородэлектротранс» не нашлось сдачи с пятитысячной купюры и она попросила молодых людей покинуть трамвай. Те заявили, что не виноваты в отсутствии у нее сдачи, за что получили несколько ударов. Правда, в этом случае руководство транспортного предприятия заявило, что вины кондуктора в случившемся нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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