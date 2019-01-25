«Она посоветовала мне собирать милостыню около церкви»: Жительница Бора пожаловалась на кондуктора

Конфликт между кондуктором и пассажиркой с трехлетним ребенком на руках случился на Бору утром 21 января. Подробностями неприятной истории молодая мама поделилась в соцсетях.

Кондуктор обматерила женщину с трехлетним ребенком в Нижегородской области.Директор транспортного предприятия принес свои извинения.

По словам женщины, пожелавшей остаться анонимом, она торопилась сесть в автобус № 3, который ходит с большими интервалами. Увидев его, мама взяла малыша на руки и помахала водителю, чтобы тот остановился. Автобус притормозил в 20-30 метрах от остановки.

- Вошла внутрь, поблагодарила водителя и оплатила проезд в размере 25 рублей. Кондуктор оторвала билет и тут же потребовала, чтобы я заплатила еще 25 рублей, заявив, что это конечная остановка, дальше автобус разворачивается и едет по городу. На что я ответила, что в курсе, и напомнила: билет у меня в руках, - рассказала жительница Бора подписчикам группы «Кстати».

Конфликт произошел в маршрутке №3 на Бору. Фото: https://vk.com/kstatinn

Реакция кондуктора повергла женщину в шок. Та принялась кричать и требовать с нее деньги.

- Я спросила: «Женщина, вам не стыдно? Я не добежала до остановки пару метров и должна дважды оплачивать проезд? Тем более сами видите, что я с маленьким ребенком, на улице зима, холод, и следующий автобус будет только через 35 минут», - пыталась вразумить кондуктора.

Тогда, по словам молодой мамы, работница транспортного предприятия пригрозила выбросить их из автобуса. Так и сказала: «Сейчас автобус остановится, и я вас выброшу!». Водитель попросил коллегу оставить пассажиров в покое, но та не унималась.

Водитель просил кондуктора перестать донимать пассажиров, но та не унималась.

- Всю дорогу кондуктор нецензурно выражалась в нашу сторону и посоветовала мне собирать милостыню около церкви. Уже на выходе она крикнула нам в спину: «Чтоб вы сдохли, с…», - вспоминает автор поста.

Вскоре после конфликта директор МУП «Борское ПАП» Олег Шувалов принес свои извинения пассажиру с ребенком в эфире местного телеканала «Левый берег». Мужчина признал, что это вопиющий случай!

- Хочу принести извинения за такое поведение маме с ребенком и всем гражданам, попадающим в подобные ситуации. Мы выявили имя кондуктора. Это уже не первый случай. Сейчас мы проводим работу в рамках трудового законодательства. Обещаю, что мы примем все необходимые меры дисциплинарного наказания в отношении кондуктора, - заявил Шувалов.

А если подчиненная не поймет, чего от нее хочет руководство, то ей укажут на выход. Пока же ей предстоит написать объяснительную.

- Дальше комиссия предприятия будет разбираться конкретно. Скажу честно, весь коллектив переживает. Все-таки мы стараемся показать свою работу с положительной стороны, а такие случаи разом перечеркивают все позитивные моменты, - добавил директор МУП «Борское ПАП».