Кондуктор подралась с пассажирами, которые хотели оплатить проезд пятитысячной купюрой

Кондуктор трамвая № 417 в Нижнем Новгороде подралась с пассажирами. В соцсетях появился ролик, снятый участниками потасовки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/691573" frameborder="0"></iframe> Кондуктор трамвая подралась с пассажирами в Нижнем Новгороде.

А дело было так. Пассажиры вошли в трамвай и протянули пятитысячную купюру в надежде оплатить проезд. Однако у кондуктора не нашлось сдачи, и она попросила молодых людей покинуть общественный транспорт. Услышав отказ, она начала махать кулаками. Ребята решили снять происходящее на камеру мобильного телефона.

- Кто тебе дал право снимать? - нервно спросила женщина.

- Это общественное место! - напомнили пассажиры, и тут же получили новый удар.

За парней заступилась женщина, ехавшая в том трамвае. Она обратила внимание кондуктора на то, что та ведет себя неправильно. Якобы никто не давал ей права махать кулаками.

- Никто не давал права меня снимать! Ты кто такой? Ты просто пассажир, - ответила сотрудница транспортного предприятия. - Выходим. Валите на […], идиоты.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс». Там напомнили, что кондуктор или водитель обязан обилетить пассажиров и предложить им оплатить проезд. Если у пассажира нет наличных (в том числе по причине отсутствия у кондуктора разменных купюр), кондуктор сообщает пассажиру о возможности оплатить проезд другими способами: с использованием транспортных или банковских карт.

- Лимит разменных купюр у кондуктора не предполагает выдачу сдачи с пятитысячных купюр, - уточнили в «Нижегородэлектротрансе». - Обязанность оплатить проезд лежит на пассажире, и именно он должен заблаговременно подготовиться к оплате проезда в общественном транспорте.

На предприятии напомнили, что на кондуктора возложена обязанность контролировать оплату проезда. И он может предложить пассажиру покинуть салон на следующей остановке в случае отсутствия оплаты проезда.

- В конкретном случае, произошедшем в трамвае маршрута № 417, из представленного в интернете видео понятно, что группа подростков целенаправленно провоцировала кондуктора на конфликтную ситуацию, что недопустимо со стороны пассажиров, - заключили в «Нижегородэлектротрансе».

Недавно «Комсомолка» писала о конфликте, произошедшем между пассажиром и кондуктором автобуса на Бору. Работница МУП «Борское ПАП» обматерила женщину с маленьким ребенком, а также посоветовала ей собирать милостыню около церкви. Вскоре после инцидента директор транспортного предприятия принес извинения пассажиру. Он признал, что это вопиющий случай!