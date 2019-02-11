2019-02-11T13:59:44+03:00
Общество

«Нам страшно выходить на улицу!»: Дома Нижнего Новгорода «заросли» гигантскими сосульками

«Комсомолка» публикует подборку самых интересных фотографий
Юлия ИСАЕВА
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«Комсомолка» публикует подборку самых жутких фотографий«Комсомолка» публикует подборку самых жутких фотографийФото: СОЦСЕТИ
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Уже который день подряд паблики в соцсетях пестрят фотографиями огромных сосулек, которые вызывают страх у жителей Нижнего Новгорода. Люди боятся выходить на улицу, а некоторые даже не могут выглянуть в окно. «Комсомолка» публикует подборку самых жутких и интересных фотографий.

- Добрый день. Я живу на улице Пушкина. С воскресенья прошлой недели с нашей крыши потоками начала лить вода. И за эту неделю произошло так, что образовалась наледь на газовой трубе. Она погнулась. Не сегодня-завтра может рвануть. Кроме того сегодня с утра мы оказались заблокированы в нашем подъезде, из-за того, что эта вода течет и замерзает, - написал анонимный интернет-пользователь в воскресенье, 9 февраля. Кроме того, жители утверждают, что обращались и в МЧС, и в ЖЭК, и даже в прокуратуру, однако проблема так и не решается.

Вот такая глыба образовалась в доме на улице Пушкина Фото: СОЦСЕТИ

Вот такая глыба образовалась в доме на улице ПушкинаФото: СОЦСЕТИ

А вот у жителей дома №9 на улице Болотникова сосульками «заросло» все крыльцо. Вот-вот упадут прямо на голову.

- Вода течёт с крыши прям на подъезд. Двери каждый день долбят и посыпают солью сами нижегородцы.... Выходить стало опасно, над подъездом намерзают глыбы льда и падают прям на козырёк, - написал Алексей Ожогин.

Жители дома на улице Болотникова даже боятся выйти из подъезда Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома на улице Болотникова даже боятся выйти из подъездаФото: СОЦСЕТИ

Даже школьники оказались под угрозой. Одна из жительниц города выложила фотографию СОШ №109, на крыше которой можно заметить большие сосульки. Причем женщина отмечает, что висят они там уже несколько дней.

Даже школьники оказались под угрозой Фото: СОЦСЕТИ

Даже школьники оказались под угрозойФото: СОЦСЕТИ

А вот в доме на улице Козицкого образовался настоящий «живописный водопад».

- Очень красиво! Продолжайте выращивать дальше! Заведите страницу в инстаграме для этого, - ответил в комментариях Ярослав Лосев.

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Жители дома на улице Козицкого тоже поделились своими проблемами Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома на улице Козицкого тоже поделились своими проблемамиФото: СОЦСЕТИ

Такая же ситуация и в доме №1 на улице Васюнина, и на улице Глеба Успенского.

На улицах Успенского и Васюнина образовались настоящие ледяные стены Фото: СОЦСЕТИ

На улицах Успенского и Васюнина образовались настоящие ледяные стеныФото: СОЦСЕТИ

- Если такие сосульки упадут и кого-нибудь травмируют, отвечать будет собственник балкона (квартиры), а не ТСЖ или управляющая компания. Думайте заранее, прежде чем создавать такую "зимнюю красоту", - написал Александр Шагалов.

А вот на одном из домов на Верхневолжской набережной была обнаружена горизонтальная сосулька. Нижегородцы называли ее очень красивой, необычной и даже волшебной.

На Верхневолжской набережной обнаружили горизонатальную сосульку Фото: СОЦСЕТИ

На Верхневолжской набережной обнаружили горизонатальную сосулькуФото: СОЦСЕТИ

Однако многие нижегородцы сообщили утром 11 февраля, что на в их домах уже начались работы по устранению опасных сосулек.

Напомним, три дня назад глава региона Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов Нижнего Новгорода и населенных пунктов Нижегородской области. Он обратил внимание мэра приволжской столицы и глав других городов области на необходимость проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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