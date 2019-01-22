Нижегородских коллекторов, угрожавших убийством детей, лишили лицензии

Коллекторов, угрожавшим нижегородкам убить их детей за долги их матери, лишили возможности работать – за нарушение законодательства организация по взысканию просроченной задолженности исключена из государственного реестра. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Нижегородской области.

Напомним, о ситуации стало известно после выхода материалов в СМИ – по словам пострадавших нижегородцев, коллекторы угрожали им физической расправой, требуя отдать долг, который при этом еще и был оформлен на совсем другого человека. Коллекторы звонили двум женщинам-сестрам, мать которых взяла кредит на 25 тысяч рублей и не отдала его. Когда сумма долга с учетом процентов выросла до 47 тысяч рублей, они стали звонить ее дочерям, телефоны которых указала мать при оформлении кредита.

Одна из женщин на работе получила фотографию своего ребенка, которая была подписана: «А если он сдохнет?». Второй сестре позвонил мужчина и пообещал повторение ульяновской трагедии, когда коллекторы бросили в квартиру бутылку с зажигательной смесью.

Как выяснилось в ходе расследования, ООО «Агентство ликвидации долгов» было включено в госреестр 1 марта 2017 года, и с того момента в целом по Российской Федерации в отношении него вступило в силу 80 решений судов о назначении штрафов на общую сумму 5,5 миллионов рублей. Было установлено, что ООО «АЛД» систематически нарушает требования федерального законодательства: в частности, не соблюдает частоту взаимодействия с должниками, вводит должника и иных лиц в заблуждение, оказывает психологическое давление, взаимодействует с третьими лицами без их согласия, не предупреждает о ведении аудиозаписи.

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Недавно мать двух женщин взяла кредит 25 тысяч рублей в микрофинансовой организации. И в качестве контактных лиц указала их данные. С течением времени размер кредита вырос до 47 тысяч рублей, а в квартирах ее дочерей стали раздаваться звонки коллекторов (подробности)

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