Шли по переходу на «зеленый»: Появились подробности ДТП, где маршрутка сбила нижегородку с двумя детьми рядом с остановкой

Жуткое ДТП, произошедшее в Нижнем Новгороде утром 28 декабря, подвергло в шок всех. В 8:30 утра на улице Сергея Акимова рядом с автобусной остановкой маршрутка сбила женщину с детьми. Пострадавшая скончалась на месте, а дети попали в больницу с травмами.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, за рулем маршрутки №138 находился водитель с тринадцатилетним стажем. В момент происшествия пешеходы переходили проезжую часть по «зебре» на «зеленый» сигнал светофора. Почему такой опытный водитель их не заметил – неизвестно, хотя очевидцы утверждают, что он обгонял маршрутку, стоящую впереди него.

Погибшей женщине было 70 лет. Вместе с ней шли маленькие девочки шести и четырех лет.

- Двое несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставлены в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу. Госпитализированы в нейрохирургическое отделение в стабильном состоянии средней степени тяжести, - пояснили "Комсомольской правде" в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

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