Стало известно состояние детей, сбитых маршруткой на улице Акимова в Нижнем Новгороде

В пятницу, 28 декабря 2018 года, на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде под колесами маршрутки №138 оказались женщина и двое детей. По словам очевидцев, водитель решил рядом обогнать маршрутку №67, которая стояла на остановке. Однако при этом мужчина не заметил людей, которые шли по «зебре».

Женщина скончалась на месте происшествия, а двое детей были госпитализированы с травмами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- Двое несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставлены в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу. Госпитализированы в нейрохирургическое отделение в стабильном состоянии средней степени тяжести, - пояснили "Комсомольской правде" в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

Напомним, авария случилась в районе девяти часов утра на улице Сергея Акимова. Обстоятельства случившегося выясняются. На видео, которое прислали с места событий, видно, что у автобуса повреждена передняя часть, на дороге лежит стекло и дорожный знак.

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