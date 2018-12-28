Маршрутка сбила женщину с двумя детьми рядом с остановкой в Нижнем Новгороде.

Жуткое ДТП произошло утром 28 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде. Женщина и двое маленьких детей переходили дорогу по пешеходному переходу рядом с автобусной остановкой, когда их сбила маршрутка.

Как сообщают очевидцы происшествия, все произошло в районе девяти часов утра на улице Сергея Акимова. Водитель маршрутки №138 решил рядом обогнать маршрутку №67, которая стояла на остановке. Однако при этом мужчина не заметил людей, которые шли по «зебре». На месте работают сотрудники МЧС.

В результате женщина погибла, а двое детей получили серьезные травмы. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, они сейчас в больнице. Обстоятельства случившегося выясняются. На видео, которое прислали с места событий, видно, что у автобуса повреждена передняя часть, на дороге лежит стекло и дорожный знак.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в Московском районе Нижнего Новгорода трамвай насмерть сбил мужчину, который переходил пути между вагонами. Трагедия случилась около трех часов дня на Народной улице. По информации ГИБДД, за рулем трамвая (маршрут №7) была 24-летняя девушка. Личность погибшего пока не установлена. На вид ему было около 40 лет.