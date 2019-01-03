Более 260 человек пропали в Нижегородской области в 2018 году

Поисково-спасательная организация «Волонтер» подвела итоги 2018 года. По данным волонтеров, в прошлом году к ним поступило 264 заявки о пропавших нижегородцах всех возрастов. Из них живыми были найдены 173 человека, а вот 50-ти из пропавших помочь не удалось. Их волонтеры нашли погибшими. При этом о месте нахождения еще 41 человека до сих пор ничего не известно.

Детей в прошлом году тоже пропало немало – 55 человек. Из них 46 детей были найдены живыми, двое погибло. И еще семерых детей так и не удалось найти.

Напомним, до сих пор ничего не известно о 13-летней Маше Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» в Кстовском районе. Она пошла кататься на велосипеде и не вернулась. Все лето волонтеры прочесывали лес, осматривали заброшенные здания, опрашивали местных жителей и расклеивали ориентировки. Но за три месяца ничего не нашли ничего – нет велосипеда, одежды, никто ее не видела и даже на видеокамерах магазинов Маши тоже нет. За информацию о месте нахождении девочки, а также за ее велосипед и телефон объявлено вознаграждение.

Также объявлено вознаграждение за пропавшую 9-летнюю Машу Люлину, которая пропала в Богородске 20 августа. Она вышла погулять рядом с домом на детской площадке. Из окна за Машей наблюдала бабушка, которая отчетливо видела, как внучка дошла до мусорных баков, а обратно уже не вернулась.