"Мучали допросами": покончившая с собой технолог завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области оставила две предсмертных записки

Технолог цеха №19 завода имени Я.М. Свердлова в Дзрежинске Вера Еремина покончила с собой, не выдержав допросов, которые проходили после взрыва боеприпасов 31 августа 2018 года. По информации портала «Типичный Нижний Новгород», женщина оставила две предсмертные записки: одну для своей матери, а вторую для 23-летней дочери.

- В записках она просит у всех прощения, просит похоронить ее в закрытом гробу, на поминки никого из заводских не звать, кроме близких друзей, - рассказал анонимный источник. - Описывает, что ее постоянно мучали допросами, в четверг на работу к ней приходили следователи СК, вели себя нагло и хамски, всячески ей угрожали, что ее посадят в тюрьму, чтобы она призналась, что виновата во взрыве, так как не обеспечила безопасность при проведении работ по утилизации боеприпасов, короче «прессовали», как преступницу. И она приняла решение уйти из жизни.

Другой источник портала сообщил, что Вера Еремина действительно входила в круг из шести человек, которым СК РФ предъявляло обвинения.

Однако в Следственном комитете комментировать самоубийство Веры Ереминой отказались, сославшись на то, что этим делом не занимается.

Напомним, тело женщины было найдено в пятницу 14 декабря возле дзержинской школы №33. Жители города считают, что ее довели до самоубийства.

- Руководство завода пытается на нее свалить взрыв 31 августа. Она и начальник корпуса находились под следствием, - говорится в сообщении. - Хороший человек был, справедливая, волевая. Дочка осталась, 23 года. Все в глубоком шоке были от такой новости.

- Она прозвонила на работу, сказала, что заболела, а сама пошла за школу и там свела счеты с жизнью, - рассказал подписчик. - На заводе, как обычно, все замолчали, похороны сегодня прошли в тишине, никто и не знал о трагедии. Женщина была замечательная и справедливая, а ее начали обвинять во взрыве, к которому она не имела никакого отношения. Как все и предполагали, начальство со своими... деньгами делает виноватыми всех, кроме себя и своего ближайшего окружения.

Между тем, на самом предприятии утверждают, что Веру Еремину вообще никогда не считали причастной к взрыву.

- 14 декабря на заводе стало известно о смерти заместителя начальника цеха – технолога цеха Ереминой Веры Арсеньевны. Происшествие произошло не на территории завода. Правоохранительные органы ведут расследование данного факта, - говорится в ответе на официальный запрос «Комсомолки». - В установленном порядке, в сентябре 2018 года заводской комиссией составлен акт расследования несчастного случая в связи с аварией, произошедшей на предприятии 31 августа 2018 года, Еремина Вера Арсеньевна не рассматривалась как лицо, виновное в случившемся, так как во время проведения в цехе работ по переупаковке с 16 по 29 августа она была в отпуске.

Страшный взрыв прогремел на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске под Нижним Новгородом утром в пятницу 31 августа 2018 года. Трагедия произошла во время утилизации боеприпасов в цеху, занимающимся утилизацией мин. После разминирования спасателями было ликвидировано 164 боевых снаряда.

Во время взрыва погибло три человека, позже нашли тела еще двоих работников завода. А через две недели в больнице от сильных ожогов скончалась еще одна женщина. Итого от различных травм погибло шесть человек.