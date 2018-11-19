Лжесвященник собирает деньги «на храм» в Нижнем Новгороде

Нижегородская епархия обратилась за помощью в распространении информации о мужчине, который под видом священника собирает средства на строительство нового храма.

- Нам пишут, что в Нижнем Новгороде (на Мещере, в районе улицы Карла Маркса) объявился человек, который выглядит как священник и собирает деньги якобы «на храм», - пояснили в митрополии.

При этом отношения к епархии самозванец не имеет! Он попросту вводит нижегородцев в заблуждение.

Жители Нижнего Новгорода тут же отреагировали на сообщение о лжесвященнике, появившееся в социальных сетях. Многие отметили, что видели этого человека на только в Канавинском районе.

- Встречала его на Варварке, - написала Ирина Перяшкина.

- На Родионова еще. Заходит в разные организации и просит денег, - добавила Елена Макарова.

- На Горького около метро стоял два дня назад, - обратила внимание Екатерина Набиркова. - Надо сказать, деньги ему подают!

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала о самозванке, собиравшей деньги «для онкобольных детей». На прошлой неделе в ГУ МВД России по региону сообщили, что в сентябре в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, расследование уже завершено. Мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.