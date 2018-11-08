Самозванка собирает средства «для онкобольных детей» в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-08T14:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестная женщина с ящиком для пожертвований ходит по многолюдным местам Нижнего Новгорода и просит помочь деньгами онкобольным ребятам. «Добрая самаритянка» представляется онкологом из детской областной больницы и уверяет, что все деньги будут переданы в фонд «Нижегородского онкологического научного центра». Но в НОНЦ предупреждают – эта женщина не имеет к фонду никакого отношения!

- Это мошенничество! Никакого отношения она не имеет ни к фонду, ни к больнице. Ходит она уже давно, около шести месяцев, но реакции со стороны правоохранительных органов нет, - пожаловалась в социальной сети Facebook исполнительный директор НОНЦ Елена Крупнова. – Не знаем, что делать с этим бедствием. Не давайте ей ничего!

В комментариях к записи Елены Крупновой многие нижегородцы подтвердили, что уже не раз встречали эту женщину.

- У «Жар-Птицы» ходила, - сообщает Ольга Рыхлова.

- Видел ее у «Фантастики», - пишет Алексей Алексеев.

- К нам тоже приходила, в БЦ «Пушкинский», - добавляет Марина Телюшенкова.

- К моему сожалению, общалась я с этой мошенницей в июне в ТЦ «Фантастика». Подошла ко мне в Zara в детском отделе (думала, что у них акция согласована), рассказала душещипательную историю про деток, ну я и отдала все наличные, которые у меня были в кошельке... Подвох поняла, когда минут через десять она мне перезвонила и попросила еще перечислить на карту – мол, не хватает на памперсы, стоит в Ашане на кассе... Я от такой наглости сразу пришла в себя, стала уточнять у продавцов, и оказалось, что это не первый случай! Очень грустно, что спекулируют такими святыми вещами, - рассказала свою печальную историю нижегородка Лариса Люлина.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.