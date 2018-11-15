2018-11-15T18:43:14+03:00
Происшествия

Самозванка, которая собирала деньги «для онкобольных детей» в Нижнем Новгороде, предстанет перед судом

Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
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Самозванка собирает средства «для онкобольных детей» в Нижнем НовгородеСамозванка собирает средства «для онкобольных детей» в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении самозванки, которая собирала деньги «для онкобольных детей».

Сообщалось, что неизвестная женщина с ящиком для пожертвований ходит по многолюдным местам приволжской столицы и просит помочь деньгами онкобольным ребятам.

По словам очевидцев, она представлялась онкологом из детской областной больницы и уверяла, что все собранные средства будут переданы в фонд «Нижегородского онкологического научного центра». При этом в НОНЦ заявили, что эта женщина не имеет никакого отношения ни к фонду, ни к больнице.

- Это мошенничество! Ходит она уже давно, около шести месяцев, но реакции со стороны правоохранительных органов нет, - пожаловалась в Фейсбуке исполнительный директор НОНЦ Елена Крупнова. - Не знаем, что делать с этим бедствием. Не давайте ей ничего!

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомолке» заявили, что в сентябре в отношении самозванки было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершено.

- После утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.

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