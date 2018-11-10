2018-11-10T22:46:02+03:00
Происшествия

«Я стала перезванивать, но телефон был уже недоступен»: Четыре года назад в Нижнем Новгороде нашли тело Маши Гликиной

Несмотря на все старания полиции и следователей, отыскать убийцу так и не удалось
Василий КРОТОВ
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Четыре года назад в Нижнем Новгороде нашли тело Маши Гликиной.Четыре года назад в Нижнем Новгороде нашли тело Маши Гликиной.Фото: СОЦСЕТИ
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- В Нижнем Новгороде бесследно исчезла 19-летняя студентка Мария Гликина. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении девушки, просим обратиться в полицию, - такими объявлениями четыре года назад в Нижнем Новгороде были обклеены все остановки.

Друзья красавицы-студентки распространяли информацию по социальным сетям и лично прочесывали подвалы всех ветхих домов в центре города. Спустя три дня поисков, тело девушки нашли в подвале одной из подготовленных к сносу «деревяшек». Руки и ноги у студентки были связаны, а из одежды остались только шарф и толстовка, на лице - кровоподтеки. Как показала экспертиза, Гликину изнасиловали и задушили.

- В тот вечер Маша встречалась с одноклассниками, а потом должна была забежать ко мне, - вспоминает подруга девушки Ирина Семенова. - Примерно в 23:15 я позвонила Маше, чтобы узнать, где она идет. Но та ответила, что не придет, и бросила трубку. Голос у нее был какой-то запыхавшийся. Я почувствовала неладное и стала ей перезванивать, но телефон уже был недоступен…

За прошедшие с тех пор четыре года по этому делу были написаны десятки томов, допрошены больше 500 человек, похожих по приметам на преступников. Но все тщетно – отыскать убийцу так и не удалось.

ЧВремя от времени у волонтеров и следователей вспыхивает надежда на поимку преступника. К примеру, этим летом в Москве был задержан 42-летний Виталий Косячкин, напавший с ножом на школьницу. Впервые увидев его, следователи ахнули – он казался как две капли воды похожим на составленный фоторобот убийцы Марии Гликиной. Однако проведенный ДНК-анализ подтвердил непричастность Виталия Косячкина к этому убийству. Сейчас поиски преступника продолжаются.

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