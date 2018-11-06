Нижегородец выставил на продажу автограф Бориса Немцова

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-06T16:49:59+03:00

Борис Немцов оставил свой автограф на пригласительном на день Нижнего Новгорода в 1995 году

Памятная вещица достанется тому, кто предложит за нее наибольшую сумму

Изменить размер текста: A A

Липа Грузман - известная в Нижнем Новгороде личность. «Смотрящий Свердловки», сапожник и создатель нижегородской синагоги в 90-е, а ныне писатель и художник, он решил распрощаться с памятной вещью - приглашением на день города с автографом первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. О чем сообщил на своей странице в Facebook 6 ноября.

- Фанатам Бори Немцова. 10.09.1995 он пожелал счастья и удачи, что написал на приглашении, и расписался. Старт - 3000 рублей. Предложения - в личку, - написал Грузман.

Один из друзей предложил подарить автограф кому-нибудь, а не торговать памятью. На что предприимчивый писатель заявил, что ему надо издавать альбом, стоимостью полмиллиона рублей. Проще говоря, позарез нужны деньги.

Ранее «Комсомолка» писала, что накануне дня рождения убитого Бориса Немцова его сын Антон Немцов обратился к нижегородским властям с просьбой увековечить память отца в местном кремле.

- Я считаю, что мой отец достоин того, чтобы на территории нижегородского кремля была мемориальная доска с его именем, так как он очень многое сделал для Нижнего Новгорода и Нижегородской области, - сообщил сын политика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не надеялась столько прожить»: врачи не решаются заменить шунт в головном мозге Екатерины Одинцовой

После серьезной аварии бывшая жена Бориса Немцова могла навсегда остаться инвалидом (подробнее)

Мемориальная доска с именем Бориса Немцова может появиться на территории Нижегородского кремля

Сын Немцова попросил губернатора Нижегородской области и мэра города увековечить память об отце (подробнее)

Сын Бориса Немцова Антон женился на нижегородке Анне Игнатьевой

Свадьба состоялась в фешенебельном отеле в Барвихе (подробнее)

В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова

Ранее городской совет переименовал в честь российского политика участок Висконсин авеню перед входом в посольство РФ (подробнее)