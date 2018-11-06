2018-11-06T16:49:59+03:00
Общество

Нижегородец выставил на продажу автограф Бориса Немцова

Памятная вещица достанется тому, кто предложит за нее наибольшую сумму
Анастасия НАЗАРОВА
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Борис Немцов оставил свой автограф на пригласительном на день Нижнего Новгорода в 1995 годуБорис Немцов оставил свой автограф на пригласительном на день Нижнего Новгорода в 1995 году
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Липа Грузман - известная в Нижнем Новгороде личность. «Смотрящий Свердловки», сапожник и создатель нижегородской синагоги в 90-е, а ныне писатель и художник, он решил распрощаться с памятной вещью - приглашением на день города с автографом первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. О чем сообщил на своей странице в Facebook 6 ноября.

- Фанатам Бори Немцова. 10.09.1995 он пожелал счастья и удачи, что написал на приглашении, и расписался. Старт - 3000 рублей. Предложения - в личку, - написал Грузман.

Один из друзей предложил подарить автограф кому-нибудь, а не торговать памятью. На что предприимчивый писатель заявил, что ему надо издавать альбом, стоимостью полмиллиона рублей. Проще говоря, позарез нужны деньги.

Ранее «Комсомолка» писала, что накануне дня рождения убитого Бориса Немцова его сын Антон Немцов обратился к нижегородским властям с просьбой увековечить память отца в местном кремле.

- Я считаю, что мой отец достоин того, чтобы на территории нижегородского кремля была мемориальная доска с его именем, так как он очень многое сделал для Нижнего Новгорода и Нижегородской области, - сообщил сын политика.

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