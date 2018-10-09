Мемориальная доска с именем Бориса Немцова может появиться на территории Нижегородского кремля
8 октября, накануне Дня Рождения погибшего Бориса Немцова, его сын — Антон Немцов обратился к властям Нижнего Новгорода и Нижегородской области с просьбой увековечить память отца в нижегородском кремле:
- Сегодня отправил письма с просьбой увековечить память отца на территории нижегородского Кремля. Одно письмо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, второе мэру Нижнего Новгорода Владимиру Александровичу Панову. Я считаю, что мой отец безусловно достоин того, чтобы на территории нижегородского Кремля была мемориальная доска с его именем, так как он очень многое сделал для Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Также Антон Немцов добавил, что хотел бы видеть мемориалы в Ярославле и Сочи.
Напомним, Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.
Увековечить Немцова хотели еще в 2016 году. Тогда нижегородцы собирали подписи за установку мемориальной доски и предложение назвать именем Бориса Немцова улицу или площадь города.
Но площадь имени Немцова появилась сначала в Вашингтоне. А в столице Литвы Вильнюсе его именем назвали сквер напротив российского посольства.