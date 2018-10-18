Минздрав рассказал подробности гибели 14-летнего подростка на лавочке рядом с ТЦ «Седьмое небо»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-18T16:27:03+03:00

14-летний подросток погиб на лавочке рядом с ТЦ в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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10 октября в Нижнем Новгороде рядом с торговым центром «Седьмое небо» погиб 14-летний Саша Ц. Трагедия произошла прямо на лавочке, когда мальчик гулял со своими друзьями.

Позже в соцсетях стала распространяться информация, что подростки дышали природным газом, в результате чего Саша и погиб. Эту версию подтвердили «Комсомолке» и знакомые восьмиклассника.

- Он сидел с друзьями на лавке, они решили попробовать природный газ. Саша переборщил с ним и упал, друзья запаниковали, расстегнули рубашку, послушали сердце, а он уже мертвый лежит, - рассказала одна из его знакомых Наталья Маслова (имя и фамилия изменены, - прим.автора).

Лавочка, на которой погиб мальчик, превратилась в настоящий мемориал. Туда до сих пор несут игрушки, цветы и конфеты.

До сих пор люди продолжают нести к лавочке, где погиб мальчик, игрушки, цветы и конфеты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Некоторые друзья Саши начали обвинять скорую помощь, которая якобы не спешила на вызов и не успела спасти его. Чтобы выяснить, правда ли это, «Комсомолка» отправила запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Нижегородской области. Оказалось, что врачи приехали ровно через 19 минут после того, как Сашин друг им позвонил.

- По прибытии на вызов ответственный фельдшер общепрофильной бригады № 218 обнаружила пациента на улице, лежащим в верхней одежде на лавочке, лицом вверх. Результат осмотра: сознание отсутствует, зрачки максимально расширены, кожные покровы холодные на ощупь. Дыхательная и сердечная деятельность отсутствуют. В связи с наличием достоверных признаков биологической смерти реанимационные мероприятия не проводились, - пояснили в министерстве.

Кроме того, врачи подтвердили, что за несколько минут до трагедии Саша с друзьями купили в «Ашане» баллончик газа для заправки зажигалок, после чего на улице за магазином стали им дышать.

- Около 15:10 пострадавший начал качаться, затем упал и потерял сознание. Приятель пытался самостоятельно привести его в сознание, а когда это ему не удалось, вызвал скорую помощь, - подытожили в минздраве.

Также врачи утверждают: причина смерти ребенка не связана со временем доезда бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, сейчас следователи проводят проверку по факту гибели Саши. Причины и обстоятельства выясняются.