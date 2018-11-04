Лечебный корпус детской городской больницы №1 открылся после многолетнего ремонта

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-04T18:59:15+03:00

Нижегородцы ждали открытия лечебного корпуса почти девять лет Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Жители Нижнего Новгорода ждали этого почти девять лет

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Сегодня, 4 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие лечебного корпуса первой городской детской больницы. В нем приняли участие исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко, министр здравоохранения региона Антон Шаклунов и секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

Теперь врачи будут работать в современном зданииФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Два отделения на 55 коек будут обеспечивать совместное пребывание матери и новорожденного ребенка в палатах. Важно, что велась параллельно и переподготовка кадров. Наличие такого подразделения теперь в составе первой клинической детской больницы дает большие перспективы, - заявил Шевченко.

Само здание построили еще в 1939 году. В феврале 2010 года городской департамент здравоохранения принял решение о его закрытии на капремонт в связи с аварийностью. Рабочая документация была разработана в 2013 году, а сами работы начались в 2014.

Здание было закрыто из-за аварийности в 2010 годуФото: Анастасия НАЗАРОВА

Торжественное открытие сотоялось в 16:00Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде празднуется День народного единства. «Комсомолка» ведет прямую трансляцию из разных уголков города, где проводятся различные мероприятия.

Подробную программу можно посмотреть здесь.

Кроме того, площадь Минина и Пожарского перекрыта на время празднования, поэтому изменилась схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно в нашем материале.