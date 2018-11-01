Программа Дня народного единства в Нижнем Новгороде 2018

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-01T15:01:24+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, торжественные и развлекательные мероприятия пройдут сразу на шести площадках Нижнего Новгорода. «Комсомолка» публикует полную программу праздника.

Рождественская улица

С 12:00 до 15:00 на Рождественской стороне будет проходить ярмарка «52 района 52 региона». Это выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции, представленных районами Нижегородской области. Параллельно будут выступать творческие коллективы.

Здание бывшей фабрики «Маяк»

С 12:00 по 21:00 в комплексе банка Рукавишникова гостей будет ждать программа «Искусство объединяет». Зрители увидят ролики о Нижнем Новгороде, художественный фильм «Со дна вершины» (в нем снялась нижегородка Наталья Бергер), послушают концерт кавер-групп и познакомятся с выставкой ретро-предметов. Запланированы мастер-классы. Добавим, что вход свободный при предварительной регистрации на сайте НГИАМЗ.

Нижегородская ярмарка

С 3 по 5 ноября там развернется фестиваль национальный литератур народов России. Так, все пришедшие смогут посетить творческие встречи поэта Дмитрия Воденникова, писателя Льва Данилкина, поэтессу Марию Ватутину и послушать выступление поэтов-лауреатов литературной премии «Лицей» Андрея Фамицкого и Владимира Косогова.

Кроме того, запланированы лекции об особенностях национальных культур и литературы. В роли спикеров выступят: Алибаев Заки Арсланович (Башкирия, башкирский язык), Кемпайнен Маргарита Сепповна (Карелия, карельский язык) и Денисова Наталья Владимировна (Карелия, вепсский язык), Алексей Саломатин (Татарстан, татарский язык), Алексей Арзамазов (Удмуртия, удмуртский язык), Накова Юлия Николаевна (Ямало-Ненецкий, хантыйский язык) и Инесса Томская (Якутия, юкагирский язык).

Для самых маленьких подготовлена детская программа: национальный фольклор, выступления сказителей, мастер-классы и театрализованные представления.

Театральная площадь

Ровно в полдень на площади у Нижегородского театра драмы им. Горького состоится мероприятие «Орлятский круг», посвященный 100-летию Комсомола.

Площадь Минина и Пожарского

С 13:00 до 17:00 будет работать выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства под названием «Ярмарка ремесел». Она расположится по двум сторонам площади: вдоль кремлевской стены (за палатками фестиваля пирогов) и противоположной (от гимназии №1 к улице Минина).

В 50 палатах будут представлены: резьба и роспись по дереву, лоскутное шитье, аппликация, бисероплетение, кружевоплетение, ткачество на станке, ручное ткачество, гончарство, глиняная игрушка, рукотворная кукла, мягкая игрушка, плетение из соломки, лозы и многое другое.

В то же время будет работать фестиваль национальной кухни «Пироги Нижегородские». Ассортимент поразит самого придирчивого покупателя: пироги из дрожжевого и бездрожжевого теста, как с классическими наполнителями – картошкой, капустой, яблоками, луком и яйцами, так и с необычными начинками. Также пироги по традиционным рецептам национальной выпечки: русской, марийской, мордовской, татарской, чувашской и других национальностей. На конкурсе будет проходить демонстрация выпечки с презентацией и рецептами, с оформлением палатки. Жюри определит самый вкусный пирог. Для гостей фестиваля будет организована бесплатная дегустация пирогов с горячим чаем, травяными и ягодными напитками.

Главная сцена

В 13: 00 начнется концерт участников фестиваля национальных культур «Дружба народов», который продлится час.

В 14:00 – пролог всероссийского фестиваля национальных культур – хоровод дружбы. Причем на сцене артисты покажут хореографическую композицию, состоящую из танцев народов мира под разные национальные мелодии. Всего 60 человек! А на площади участники фестиваля вместе с горожанами заводят большой хоровод под национальные мелодии.

С 14:30 до 15:00 глава региона Глеб Никитин выступит с приветственным словом и вручит награды «Премии Минина и Пожарского».

С 15:00 до 15:30 – выступление Народного артиста России и композитора А. Морозова.

С 15:30 до 17:00 – концерт участников фестиваля национальных культур «Дружба народов». Выступят:

- Цыганский ансамбль «Рада»;

- Ансамбль народного грузинского танца «Армази»;

- Ансамбль песни и танца «Казачий хутор»;

- Ансамбль армянского танца «Наири»;

- Народный вокальный ансамбль «Таусень»;

- Образцовый вокальный ансамбль «Калиново гроно»;

- ГБУК «Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина»;

- Башкирский ансамбль песни и танца;

- Ансамбль этнических барабанов «Ветер Фанга»;

- Коллектив из Якутии.

С 17:00 до 20:00 – концерт участников фестиваля национальных литератур народов России

В 20:00 на сцену выйдет популярный певец и музыкант Дмитрия Маликов. Бесплатный концерт продлится целый час!

В 21:00 – салют