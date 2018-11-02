Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День народного единства

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-02T12:40:58+03:00

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт 4 ноября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для праздничных мероприятий

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В воскресенье, 4 ноября, в Нижнем Новгороде изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения вступят в силу в 8:00 и продлятся до 23:00.

Согласно информации, троллейбусы №13, 17 и 31 будут ходить только до площади Свободы.

Маршрутки №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующие от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будут двигаться по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Автобусы №№40, 74, Т-60, Т-85, Т-97, Т-98 будут следовать по улицам Варварская, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварская, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Маршрутка Т-31 сократит путь по улицам Минина, Пискунова, Варварская, площади Минина и Пожарского и далее - по маршруту. В обратном направлении - по улицам Варварская, Пискунова, Минина и далее - по маршруту.

Также изменится место разворота для автобусов №№1, 68, Т-4, Т-31. Оно будет на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-90 организуют остановку в районе пересечения улиц Пискунова и Ульянова.