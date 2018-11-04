День народного единства 2018 в Нижнем Новгороде. Онлайн-трансляция
4 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде празднуется День народного единства. Эта дата связана с трагическими событиями 1612 года, когда Москва была освобождена от интервентов из Польши. Именно у стен Нижегородского кремля тогда собиралось ополчение, которое возглавил наш земляк Козьма Минин.
Сегодня нижегородцев ждет интересная праздничная программа. С Днем народного единства жителей столицы Приволжья поздравит Дмитрий Маликов, а в разных уголках города пройдут интересные фестивали, концерты и ярмарки.
По традиции праздник завершится ярким салютом.
Корреспондент «Комсомольской правды» весь день будет вести онлайн-трансляцию с Дня народного единства в Нижнем Новгороде и рассказывать о самых интересных событиях и мероприятиях. Следите за нашим репортажем!