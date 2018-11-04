День народного единства 2018 в Нижнем Новгороде. Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-04T11:19:59+03:00

4 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде отмечается День народного единства. Здесь вы найдете полную программу мероприятий и самые интересные моменты празднования [онлайн-трансляция]

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4 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде празднуется День народного единства. Эта дата связана с трагическими событиями 1612 года, когда Москва была освобождена от интервентов из Польши. Именно у стен Нижегородского кремля тогда собиралось ополчение, которое возглавил наш земляк Козьма Минин.

Сегодня нижегородцев ждет интересная праздничная программа. С Днем народного единства жителей столицы Приволжья поздравит Дмитрий Маликов, а в разных уголках города пройдут интересные фестивали, концерты и ярмарки.

По традиции праздник завершится ярким салютом.

Корреспондент «Комсомольской правды» весь день будет вести онлайн-трансляцию с Дня народного единства в Нижнем Новгороде и рассказывать о самых интересных событиях и мероприятиях. Следите за нашим репортажем!