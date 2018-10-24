Елена Каримова, задушившая своих малолетних детей, останется под арестом до 25 декабря

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-24T11:58:45+03:00

Молодая мать задушила и сожгла своих собственных детей, потому что якобы не могла их содержатб Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Вчера, 23 октября 2018 года, Московский районный суд продлил нижегородке Елене Каримовой срок содержания в СИЗО. Полгода назад она задушила и сожгла своих собственных детей - 4-летнюю Хадижу и 2-летнего Сулеймана.

Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина пробудет под стражей еще два месяца – до 25 декабря.

Напомним, тела малышей были найдены 28 апреля под Нижним Новгородом. Они лежали в овощехранилище Семеновского района. Выяснилось, что Елена Каримова задушила детей в машине на заднем сиденье, после чего сбросила тела на заброшенном придорожном складе у деревни Осинки и подожгла их.

Когда правоохранители задержали Каримову, она призналась сразу, что пошла на убийство из-за отсутствия денег на их содержание.

После этого Каримову арестовали на два месяца, после чего продлевали срок. Женщина полностью признала свою вину.

- Очень сожалею о случившемся. Даже не знаю, как смогла пойти на такое, - заявила тогда нижегородка корреспонденту "Комсомольской правды" - Нижний Новгород".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знакомые Елены Каримовой, убившей двух своих детей: «Муж алименты не платил, но на безденежье она никогда не жаловалась» (подробности)

Мать Елены Каримовой, задушившей двоих своих маленьких детей, исчезла из Нижнего Новгорода (подробности)

Нижегородцы засыпали цветами и игрушками могилу детей, убитых собственной матерью Еленой Каримовой (подробности)

Родственники Елены Каримовой, убившей двоих своих детей: «С мужем она развелась только два месяца назад» (подробности)