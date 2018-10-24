Елена Каримова, задушившая своих малолетних детей, останется под арестом до 25 декабря
Вчера, 23 октября 2018 года, Московский районный суд продлил нижегородке Елене Каримовой срок содержания в СИЗО. Полгода назад она задушила и сожгла своих собственных детей - 4-летнюю Хадижу и 2-летнего Сулеймана.
Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина пробудет под стражей еще два месяца – до 25 декабря.
Напомним, тела малышей были найдены 28 апреля под Нижним Новгородом. Они лежали в овощехранилище Семеновского района. Выяснилось, что Елена Каримова задушила детей в машине на заднем сиденье, после чего сбросила тела на заброшенном придорожном складе у деревни Осинки и подожгла их.
Когда правоохранители задержали Каримову, она призналась сразу, что пошла на убийство из-за отсутствия денег на их содержание.
После этого Каримову арестовали на два месяца, после чего продлевали срок. Женщина полностью признала свою вину.
- Очень сожалею о случившемся. Даже не знаю, как смогла пойти на такое, - заявила тогда нижегородка корреспонденту "Комсомольской правды" - Нижний Новгород".
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