Суд оставил Олега Сорокина под стражей до 1 декабря

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-22T11:11:39+03:00

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В минувшую пятницу, 19 октября, Нижегородский районный суд продлил Олегу Сорокину срок содержания под стражей. Об этом «Комсомольской правде» сообщил адвокат экс-мэра Нижнего Новгорода Михаил Бурмистров.

Сорокин останется в СИЗО до 1 декабря 2018 года. По словам Бурмистрова, в ближайшее время они собираются обжаловать продление ареста.

Предыдущее судебное заседание состоялось 27 июля. В результате суд продлил Сорокину срок содержания в СИЗО до 1 ноября включительно. Не помогли даже многократные предложения залога в 50 миллионов рублей от тещи обвиняемого.

В разговоре с журналистом «Комсомолки» Бурмистров добавил, что задержанный и его адвокаты до сих пор в полной мере не ознакомились с материалами уголовного дела, только с частью. Хотя, по решению суда, они должны были сделать это до 1 октября.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 августа Сорокина доставили в СИЗО-1 на проспекте Гагарина. До этого он был в изоляторе временного содержания.