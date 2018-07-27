2018-07-27T17:45:11+03:00
Политика

Суд оставил Олега Сорокина в СИЗО до 2 ноября

Заседание Нижегородского районного суда состоялось 27 июля
Анастасия НАЗАРОВАЮлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под стражей бывший глава города находится с декабря 2017 годаПод стражей бывший глава города находится с декабря 2017 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нижегородский районный суд продлил экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на судебном заседании 27 июля.

После оглашения судебного решения родственники и друзья бывшего мэра крикнули: «Пока, Олег. Держись там!»

Кстати, теща Олега Сорокина снова настаивала на залоге в 50 миллионов рублей, но ей было отказано.

В ходе заседания снова обсуждался факт отсутствия жены Сорокина Элады Нагорной в России. Они со старшим сыном экс-мэра Нижнего Новгорода улетели за границу еще в конце зимы. Сам Сорокин на заседании заявил, что «если их присутствие поможет следствию, то они приедут», однако Лагунов ответил, что это не повлияет на ход следствия.

Кроме того, поднялся вопрос наличия у Сорокина загранпаспорта. Следствие опасается, что подозреваемый может скрыться, если его отпустят под домашний арест. Защита Сорокина и он сам сказали Лагунову, чтобы тот просто изъял документ, но следователь считает, что это не обязан этим заниматься.

Причины стороны обвинения для продления меры пресечения адвокаты Сорокина назвали «незаконными и необоснованными».

- Сорокин не признавал себя виновным. Он же не сможет покинуть территорию России без прохождения таможенного контроля. А пока он под следствием, ему не дадут его пройти, — заявил один из защитников Вадим Богдан.

Он также обратил внимание на то, что следователь уже больше полугода скрывает от суда информацию о том, что никакого личного самолета Сорокина на стоянке аэропорта «Стригино» не было обнаружено.

Когда слово дали самому Сорокину, он рассказал присутствующим, как совсем недавно его отправили в ИВС.

- Я находился в клетке размеров 1,5 метра на 2 метра, рядом валялся строительный мусор, шел ремонт. Следователь хочет максимально затруднить мое ознакомление с материалами, - считает экс-политик.

При этом он заявил, что если бы его отправили под домашний арест, то дело бы ускорилось.

- Я бы сам ходил в следственный комитет и знакомился с материалами дела. И не отвлекал бы Лагунова от исполнения его обязанностей, - пояснил он.

На заседании присутствовала также сторона потерпевшего - бизнесмена Мансура Садекова. Его представитель попросил суд удовлетворить ходатайство следствия и оставить Сорокина в СИЗО еще на три месяца. Так и произошло.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.

По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

В июне суд снова продлил Олегу Сорокину срок пребывания в СИЗО – до 2 августа.

Позже «Комсомолка» писала, что следователь Евгений Лагунов намерен перевести бывшего мэра в СИЗО-1 в камеру к уголовникам. По словам адвоката Сорокина Михаила Бурмистрова, таким образом следствие хочет надавить на его подзащитного.

– Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, – пояснил Бурмистров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ЛДПР – за воссоздание фермерских рынков и поддержку малого и среднего бизнеса
В Москве в парке «Красная Пресня» проходит юбилейный пятый летний фестиваль «О, да! Еда!». Гостями праздника стали кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский
Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели
Почему акции протестов против пенсионных изменений собрали меньше людей, чем предполагали их организаторы — об этом «Комсомолке» рассказал гендиректор Института политических исследований
Новости 24
Глеб Никитин подвел итоги обсуждения Стратегии в районах Нижегородской области
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста