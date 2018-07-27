Суд оставил Олега Сорокина в СИЗО до 2 ноября

27 Июль 14:30 2018-07-27T17:45:11+03:00

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Нижегородский районный суд продлил экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на судебном заседании 27 июля.

После оглашения судебного решения родственники и друзья бывшего мэра крикнули: «Пока, Олег. Держись там!»

Кстати, теща Олега Сорокина снова настаивала на залоге в 50 миллионов рублей, но ей было отказано.

В ходе заседания снова обсуждался факт отсутствия жены Сорокина Элады Нагорной в России. Они со старшим сыном экс-мэра Нижнего Новгорода улетели за границу еще в конце зимы. Сам Сорокин на заседании заявил, что «если их присутствие поможет следствию, то они приедут», однако Лагунов ответил, что это не повлияет на ход следствия.

Кроме того, поднялся вопрос наличия у Сорокина загранпаспорта. Следствие опасается, что подозреваемый может скрыться, если его отпустят под домашний арест. Защита Сорокина и он сам сказали Лагунову, чтобы тот просто изъял документ, но следователь считает, что это не обязан этим заниматься.

Причины стороны обвинения для продления меры пресечения адвокаты Сорокина назвали «незаконными и необоснованными».

- Сорокин не признавал себя виновным. Он же не сможет покинуть территорию России без прохождения таможенного контроля. А пока он под следствием, ему не дадут его пройти, — заявил один из защитников Вадим Богдан.

Он также обратил внимание на то, что следователь уже больше полугода скрывает от суда информацию о том, что никакого личного самолета Сорокина на стоянке аэропорта «Стригино» не было обнаружено.

Когда слово дали самому Сорокину, он рассказал присутствующим, как совсем недавно его отправили в ИВС.

- Я находился в клетке размеров 1,5 метра на 2 метра, рядом валялся строительный мусор, шел ремонт. Следователь хочет максимально затруднить мое ознакомление с материалами, - считает экс-политик.

При этом он заявил, что если бы его отправили под домашний арест, то дело бы ускорилось.

- Я бы сам ходил в следственный комитет и знакомился с материалами дела. И не отвлекал бы Лагунова от исполнения его обязанностей, - пояснил он.

На заседании присутствовала также сторона потерпевшего - бизнесмена Мансура Садекова. Его представитель попросил суд удовлетворить ходатайство следствия и оставить Сорокина в СИЗО еще на три месяца. Так и произошло.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.

По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

В июне суд снова продлил Олегу Сорокину срок пребывания в СИЗО – до 2 августа.

Позже «Комсомолка» писала, что следователь Евгений Лагунов намерен перевести бывшего мэра в СИЗО-1 в камеру к уголовникам. По словам адвоката Сорокина Михаила Бурмистрова, таким образом следствие хочет надавить на его подзащитного.

– Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, – пояснил Бурмистров.