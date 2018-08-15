Олега Сорокина перевели в СИЗО-1

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-15T13:17:51+03:00

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Совсем недавно появилась информация, что арестованного за получение взятки бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина хотят перевести в СИЗО-1, который находится на проспекте Гагарина. Вчера, 14 августа, это произошло: обвиняемый доставлен в СИЗО. До этого он был в изоляторе временного содержания. Об этом «Комсомольской правде» рассказал адвокат Сорокина Игорь Нагорный.

- В течение одного месяца Олегу Сорокину уже дважды меняли место содержания, переводя его с места на место, что, по моему убеждению, не может не сказаться на его психологическом состоянии, - высказал свою точку зрения Нагорный.

Он пояснил, что следствие начало предпринимать такие меры после того, как Нижегородский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об ограничении обвиняемого во времени ознакомления с материалами уголовного дела.

- Защита расценивает, что вышеуказанные инициированные следствием действия являются репрессивными по отношению к Сорокину и направлены на создание препятствий ему в ознакомлении и анализе материалов уголовного дела. Что, в свою очередь, лишает его возможности для подготовки активной защитительной позиции, - добавил адвокат.

Более того, Нагорный полагает, что действия следователя – это способ оказания психологического давления на Сорокина, имеющего целью сломить его волю к защите.

Напомним, экс-зампред Заксобрания Нижегородской области и бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре прошлого года. Его подозревают в получении взятки в крупном размере от бизнесмена Мансура Садекова. Это дело расследовалось в 2013 году. По версии следствия, Олег Сорокин предложил своему знакомому передать 1 миллион долларов США генеральному директору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на участок.

Последнее судебное заседание состоялось 27 июля 2018 года. В результате суд продлил Сорокину срок содержания в СИЗО до 1 ноября включительно. Не помогли даже многократные предложения залога в 50 миллионов рублей от тещи обвиняемого.

Напомним, в середине июля Сорокина перевели из кстовского СИЗО в ИВС Нижнего Новгорода. По словам адвоката Михаила Бурмистрова, условия содержания там гораздо хуже, чем в СИЗО. В изоляторе нет горячей воды, здесь идет ремонт, по всюду запахи, строительный мусор, но главное, здесь нет места, где можно расположиться для ознакомления с делом.

- Он находится в клетке, за железным ограждением, где нет стола, и господину Сорокину приходится держать материалы дела на коленке и также на коленке делать выписки. Делать это очень тяжело, особенно учитывая его состояние здоровья: сказываются старые огнестрельные раны. Он вынужден стоять по два часа, потому что не может долго сидеть в таких условиях, - сказал тогда Бурмистров «Комсомолке».