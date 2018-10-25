2018-10-25T17:53:30+03:00
Общество

Депутаты думы Заволжья попросили МТС убрать вышку, построенную рядом с жилым домом

Этот скандал длится уже два месяца: жители устроили народный сход и собрали подписи
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Галина МубаракшинаФото: Галина Мубаракшина
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Помните, мы рассказывали о возмущенных жителях Заволжья, которые недовольны вышкой сотовой связи, построенной прямо под их окнами в десяти метрах от дома? Так вот, история продолжается. За горожан вступились депутаты гордумы.

Как рассказала «Комсомольской правде» Галина Мубаракшина - одна из жителей того самого дома №55 на проспекте Дзержинского, у которого поставили вышку, - обращение уже отправлено председателю правления ПАО «МТС» Алексею Корне. В этом документе депутаты думы Заволжья попросили его демонтировать и перенести сооружение от указанного дома. Соответствующее решение было принято 23 октября в ходе заседания думы.

20 из 20 депутатов единогласно решили, что МТС поставили свою вышку незаконно.

- В письме, адресованном главе МТС, в частности, говорится, что размещение 30-метровой вышки сотовой связи в десяти метрах от пятиэтажного многоквартирного жилого дома нарушает требования СанПин и противоречит плану развития города - вышка установлена на территории водоохранной зоны, - сообщила Галина.

Фото: Галина Мубаракшина

Фото: Галина Мубаракшина

Также депутаты подчеркнули, что из-за сложившейся ситуации в микрорайоне творится хаос.

- Просим учесть крайне негативное отношение большого количества жителей к размещению ПРТО вблизи жилья и общественный резонанс, связанный с деятельностью компании, и рассмотреть возможность переноса ПРТО на иной, более удалённый от жилого массива и социальных объектов участок, - написано в обращении. Такой же документ был отправлен в Городецкую городскую прокуратуру.

В пресс-службе МТС "Комсомолке" сообщили, что их компания, в первую очередь, «ориентируется на пожелания жителей и стремление предоставлять качественные услуги».

- Строительство ведется в полном соответствии с законодательством РФ. Это касается и объекта на проспекте Дзержинского в городе Заволжье, где были получены все необходимые разрешительные документы, в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение на проект от Роспотребнадзора по Нижегородской области, - добавили в компании.

Напомним, в начале сентября в Заволжье появилась новая вышка мобильного оператора МТС. Жители подняли настоящую панику, они даже организовали народный сход! За то, чтобы сооружение снесли, собраны уже порядка 300 подписей соседей и жителей близлежащих домов.

- Нам эта вышка не нужна, но нас об этом не спросили! Мы не хотим жить в микроволновке! - заявили заволжане.

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