«Мы не хотим жить в микроволновке!»: Жители Заволжья требуют снести вышку сотовой связи, построенную под окнами

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-14T15:43:27+03:00

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В начале сентября в Заволжье появилась новая вышка мобильного оператора МТС. Казалось бы, все для блага людей: быстрее будет работать интернет, лучше будет ловить связь. Однако постройка объекта вызвала огромное недовольство у горожан.

Жители нескольких домов на проспекте Дзержинского подняли настоящую панику, они даже организовали народный сход! Одна из владельцев квартир в доме №55 рассказала «Комсомольской правде», что так задело ее и ее соседей.

«А почему нас-то никто не спросил?»

Оказывается, вышка построена буквально в десяти метрах от жилого дома. Она портит людям вид из окна, мешает продавать квартиры и вызывает опасения.

- Вы представляете? У людей перед окнами будет огромное сооружение. Это ведь не фонарный столб! Толщина у вышки огромная. Но вид из окна - не самое главное. Как оказалось, МТС не получали санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, что эта вышка безопасна, - поделилась Галина Мубаракшина.

По ее словам, квартиры в Заволжье итак дешевые, а жители именно этого дома вообще теперь никогда не смогут продать свое жилье из-за опасности, которую представляет вышка.

- Несмотря на то, что МТС заверяет, что объект безопасен, никто не захочет жить с этим объектом по соседству. Безопасность ничем не доказана, - пояснила заволжанка.

Еще один важный момент, который так возмутил жильцов дома №55: когда принималось решение о возведении башни, их мнение даже никто не спросил.

Фото: Галина Мубаракшина

-Мы возмущены тем, что с нами этот вопрос не обсуждали этот вопрос. Почему нас-то никто не спросил? Никто даже не сообщил нам о строительстве. Как только ее поставили, мы сразу начали писать обращения в вышестоящие инстанции. И да! Самое интересное. Вышка установлена на территории гаража. Это место для индивидуального гаражного строительства, - возмущенно сообщила женщина.

«Оператору необходимо информировать жителей о своих намерениях»

Мэрия Заволжья поддерживает жителей и считает, что МТС должны были спросить мнение жителей об этой вышке.

- Администрация города Заволжья считает, что оператору сотовой связи необходимо информировать жителей и общественные организации города о своих намерениях по установке АМС. Однако оператор сотовой связи ПАО «МТС» данную информацию не предоставил, - отметила глава города Оксана Жесткова.

Более того, в горадминистрации добавили, что оператор не получил санкцию на проведение работ, не оградил площадку, не установил информативные щиты и не провел беседу с жителями дома.

По их словам, жители сейчас имеют полное право обратиться в судебные инстанции, чтобы решить вопрос по существу.

«Базовая станция установлена в соответствии с законодательством»

В пресс-службе ПАО «МТС» по Нижегородской области «КП НН» сообщили, что вышка установлена по закону и никакой опасности для людей она не представляет.

- Базовая станция установлена в соответствии с законодательством РФ - Градостроительного Кодекса РФ, а также Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области». Санитарный паспорт объекта уже прошел экспертизу с положительным результатом, а проектная документация направлена в Роспотребнадзор. Расстояние от места установки базовой станции до жилого дома №55 также соответствует требованиям законодательства РФ, которое разработано с учетом всех возможных рисков и опасностей, - ответили в МТС.

Фото: Галина Мубаракшина

Они заверяют, что возведенная вышка позволит обеспечить жителей города скоростным мобильным интернетом, в том числе предоставит возможность использовать современные онлайн-сервисы и приложения в повседневной жизни.

- Страхи заволжан не имеют под собой реальных оснований: от привычных нам бытовых электроприборов – телевизоров, микроволновых печей и других устройств – излучение в разы выше, чем от станции сотовой связи. Для сравнения - обычная лампочка «сотка» в пять раз мощнее, чем антенна базовой станции, - прокомментировали сотрудники МТС.

«Мы за комфортную среду проживания!»

Тем временем вышка уже установлена, сейчас на ней ведутся работы по монтажу. Но жители дома №55 настроены решительно.

Они уже отправили кучу обращений властям, Роспотребнадзору, прокуратуре и МЧС.

- Мы хотим, чтобы эту вышку демонтировали и установили в месте, которое будет устраивать жителей. Мы не против развития технологий, мы за комфортную среду проживания, - высказалась Галина Мубаракшина.

За то, чтобы сооружение снесли, собраны уже почти 200 подписей соседей и жителей близлежащих домов.

- Нам эта вышка не нужна, но нас об этом не спросили! Мы не хотим жить в микроволновке! - заявляют заволжане.

В субботу, 15 сентября, они организуют народный сход.

- Как такового определения "народный сход" в российском законодательстве нет. Если мероприятие пройдет мирно, не будет никаких политических лозунгов, то никаких последствий для его участников не будет, - пояснили "КП НН" в ГУ МВД по Нижегородской области.