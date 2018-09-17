«Мы так и не пришли к единому мнению»: Жители Заволжья устроили народный сход против вышки МТС

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-17T14:42:19+03:00

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В субботу, 15 сентября, жители Заволжья организовали народный сход против вышки сотовой связи, которую поставили под их окнами. На улицу вышли порядка 70 человек из домов на проспекте Дзержинского.

Как рассказала «Комсомольской правде» одна из местных жителей Галина Мубаракшина, на мероприятии присутствовали сотрудники полиции, однако в процесс они не вмешивались, документы не проверяли и никого не забирали.

По словам представителя ГУ МВД по Нижегородской области, никаких нарушений на сходе зафиксировано не было.

- Мы стояли на улице и общались с сотрудниками МТС, которые показывали нам документы, согласно которым вышка не представляет угрозу. Но Роспотребнадзор говорит, что никаких документов по расчетам уровней электромагнитных полей для базовой станции ПАО «МТС» для согласования размеров санитарно-защитной зоны и зон ограничения в их адрес не поступала. Мы не верим этим бумагам, - поделилась Галина.

Сход длился примерно около часа. Администрации Заволжья на нем не было.

- В итоге, конечно же, мы с МТС так и не пришли к единому мнению. Они заявили, что вышка не опасна, и демонтировать ее они не будут. Но нас это не устраивает, - уверенно сообщила заволжанка.

По ее словам, после всего случившегося жители города решили отказаться от услуг МТС.

- Еще мы узнали, что радиус действия этой вышки – 800 метров. Представляете? То есть каждые 800 метров сейчас могут поставить такое сооружение. Никто из местных жителей этого не хочет. На сход даже приходили жильцы домов, которые расположены далеко от нашего, - высказалась Галина.

Сейчас горожане продолжают собирать подписи за демонтаж вышки. Они собираются привлекать внимание к случившемуся и дальше обращаться в надзорные станции и проверять безопасность вышки. На данный момент собраны более 200 подписей заволжан.

Напомним, в начале сентября рядом с домом №55 на проспекте Дзержинского появилась вышка сотовой связи от ПАО «МТС». Многие недовольны этим, потому что: во-первых, сооружение находится в 10 метрах от жилого дома, во-вторых, портится вид из окна, и главное – жители боятся излучения. Им не понравилось, что их мнение при установке даже не спросили.

Однако в пресс-службе ПАО «МТС» по Нижегородской области «КП НН» сообщили, что вышка установлена по закону и никакой опасности для людей она не представляет.

- Базовая станция установлена в соответствии с законодательством РФ - Градостроительного Кодекса РФ, а также Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области». Санитарный паспорт объекта уже прошел экспертизу с положительным результатом, а проектная документация направлена в Роспотребнадзор. Расстояние от места установки базовой станции до жилого дома №55 также соответствует требованиям законодательства РФ, которое разработано с учетом всех возможных рисков и опасностей, - ответили в МТС.