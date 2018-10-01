Адвокаты Олега Сорокина ознакомились с материалами уголовного дела

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-01T18:08:03+03:00

Экс-мэр Нижнего Новгорода находится в СИЗО с декабря 2017 года

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13 сентября 2018 года Нижегородский районный суд вынес решение, что адвокаты арестованного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и он сам должны ознакомиться с материалами уголовного дела до 17:00 1 октября. Следователь заявил, что сторона защиты специально затягивает этот процесс.

Как сообщил "Комсомолке" 1 октября один из адвокатов Сорокина - Михаил Бурмистров - решение суда исполнено.

- Уже завтра я буду окончательно знать всю информацию по делу, - сказал он.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.

По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

На заседании 27 июля Нижегородский районный суд продлил Сорокину срок содержания в СИЗО до 1 ноября включительно. Во время заседания его теща просила отпустить зятя под домашний арест за залог в размере 50 миллионов рублей, однако ей было отказано.

15 августа Сорокина доставили в СИЗО-1 на проспекте Гагарина. До этого он был в изоляторе временного содержания. - Защита расценивает, что вышеуказанные инициированные следствием действия являются репрессивными по отношению к Сорокину и направлены на создание препятствий ему в ознакомлении и анализе материалов уголовного дела. Что, в свою очередь, лишает его возможности для подготовки активной защитительной позиции, - сказал тогда "Комсомолке" еще один адвокат Сорокина - Игорь Нагорный.