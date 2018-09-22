2018-09-22T20:11:05+03:00
Общество

Нижегородского вора "в законе" Владимира Вагина нашли мертвым в собственной тюремной камере

Тело Вовы Вагона обнаружили после отбоя в период с 22:30 до 23 часов
Глеб ТУМАНОВ
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Тело Вовы Вагона обнаружили после отбоя в период с 22:30 до 23 часовТело Вовы Вагона обнаружили после отбоя в период с 22:30 до 23 часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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21 сентября стало известно, что 54-летний Владимир Вагин, он же Вова Вагон, покончил с жизнью в собственной тюремной камере в ЕПКТ ИК-10 поселка Всесвятская Пермского края. Об этом сообщили в агентстве "Прайм Крайм". Тело мужчины нашли после отбоя в период с 22:30 до 23 часов.

Напомним, 7,5 лет колонии строгого режима – Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. В марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД Фёдора Лучинкина в уличной драке возле кафе «Сохо». Узнав о личности потерпевшего, вор «в законе» сбежал в Дубай к своему нижегородскому коллеге, Вадику Белому, также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года. Но Вову Вагона спустя пять лет экстрадировали из ОАЭ в Россию и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии-поселения. Однако, этот приговор был обжалован прокуратурой. На новом суде действия Вагина были переквалифицированы на покушение на убийство и срок увеличился до семи с половиной лет.

По данным "Прайм Крайм", с 2016 года Владимир Вагин отбывал наказание в ИК-35 в поселке Центральный Чусовского района Пермского края, откуда в феврале текущего года его перевели в ИК-10 поселка Всесвятская того же района.

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