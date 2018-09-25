Тело нижегородского вора «в законе» Вовы Вагона привезут в Нижний Новгород 26 сентября

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-25T12:17:11+03:00

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Тело Владимира Вагина, нижегородского вора «в законе», которого нашли повешенным в собственной камере пермской колонии, доставят на родину — в Нижний Новгород. Покойного привезут ночью, 26 сентября. Об этом «Комсомольской правде» сообщил конфиденциальный источник.

- В среду целых день будет проходить панихида, а на четверг назначены похороны. Отпевание пройдет в отдельном зале церкви, — сообщил аноним.

Напомним, весть о кончине Владимира Вагина, известного в криминальных кругах, как Вова Вагон, распространилась 21 сентября. 54-летнего вора «в законе» нашли повешенным в собственной камере в ЕПКТ ИК-10 поселка Всесвятская Пермского края. Об этом сообщили в агентстве "Прайм Крайм". Тело мужчины нашли после отбоя в период с 22:30 до 23 часов.

7, 5 лет колонии строгого режима – Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. В марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД Фёдора Лучинкина в уличной драке возле кафе «Сохо».

По данным "Прайм Крайм", с 2016 года Владимир Вагин отбывал наказание в ИК-35 в поселке Центральный Чусовского района Пермского края, откуда в феврале текущего года его перевели в ИК-10 поселка Всесвятская того же района.