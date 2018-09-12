2018-09-12T16:52:06+03:00
Общество

Датчики предупредят жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова о вредных выбросах

Система экстренного оповещения заработает в трех городах Нижегородской области через полгода
Кирилл КОТОВ
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Датчики предупредят жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова о вредных выбросахДатчики предупредят жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова о вредных выбросахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последнее время в Дзержинске – бывшей столице советской химии – произошли две аварии на крупных производствах. 31 августа на заводе Свердлова взорвалась мина, в результате чего четверо работников погибли на месте, несколько были ранены. А сегодня крупный пожар случился на заводе «Карбохим», где тоже не обошлось без жертв – один человек погиб, один доставлен в больницу. Хорошо, что при авариях не произошло выбросов химических веществ в атмосферу, иначе под угрозой находились бы сотни тысяч жителей.

Как удалось узнать «Комсомольской правде – Нижний Новгород», в Дзержинске на случай таких чрезвычайных ситуаций установлена специальная система, которая автоматически измеряет выбросы вредных веществ и предупреждает жителей об опасности. Но по какой-то причине данная система не работает.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в (КСЭОН) в Дзержинске создаётся в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522. Кроме Дзержинска подобные системы будут созданы в Кстове и Нижнем Новгороде.

Разработчиком и оператором системы КСЭОН является компания «Ростелеком». Как пояснили в нижегородском филиале компании, зона оповещения определяется постановлением Правительства региона на основе паспортов угроз региона. Всего в Нижегородской области четыре зоны. Среди них – Городецкая (Балахна и Городец) – зона подтопления в случае прорыва плотины, Нижний Новгород – радиационное предприятие ОКБМ, Кстово – «ЛукОйл» и «Оргсинтез». В Дзержинске три подзоны КСЭОН, обусловленные техногенными факторами, которые могут возникнуть на ООО «Корунд», ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» и АО «ГосНИИ Кристалл», а также на ЗАО «Дзержинск холод».

- На данный момент из всех систем функционирует Городецкая, остальные запроектированы и построены «Ростелекомом», но не введены в эксплуатацию нашим Заказчиком, - говорится в ответе компании. – Со стороны компании все необходимые мероприятия были проведены, еще в марте 2018 года система была готова и предъявлена к приемке.

По данным областного правительства, в настоящее время оборудование во всех зонах КСЭОН смонтировано, идёт тестирование, техническая приёмка и обучение персонала. Ввод в эксплуатацию Дзержинской зоны КСЭОН планируется после ввода в эксплуатацию всего создаваемого АПК «Безопасный город» в период с 4 квартала 2018 года по 1 квартал 2019 года.

СПРАВКА "КП"

КСЭОН - система оповещения, которая анализирует информацию с химических, радиационных, гидро- датчиков. В случае превышения критичных пороговых значений она автоматически, без участия человека, запускает процесс оповещения населения в зоне поражения. По сути, КСЭОН является системой предупреждения населения с целью сохранения жизней и проведения своевременной эвакуации.

ЦИФРА

42 973 865 рублей израсходовано из областного бюджета на выполнение работ по монтажу элементов Городецкой зоны КСЭОН.

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