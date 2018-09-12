СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-12T12:28:34+03:00

Крупный пожар на заводе «Карбохим» в Дзержинске: Один человек погиб, один попал в больницу ФОТО: Екатерина Шешнева.

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Крупный пожар произошел сегодня утром на заводе «Карбохим» в Дзержинске Нижегородской области. Первыми о трагедии в социальных сетях сообщили местные жители.

- На въезде в Дзержинск горит вагон. Очень надеюсь, что пустой, а не с химией, - рассказала Екатерина Шешнева. –Пара машин сгорела. В ту сторону проехало уже четыре пожарные машины.

Как оказалось, трагедия действительно произошла на химическом предприятии «Карбохим».

- Сообщение о происшествии на этом предприятии поступило 12 сентября в 10:23, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Пожару была присвоена вторая степень опасности. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

пожар вспыхнул из-за разлива растворителя .ФОТО: Екатерина Шешнева

В настоящее время на месте пожара работают 50 спасателей и 14 единиц техники. В 11:39 пожар удалось локализовать. Но полностью потушить его пока не получилось.

- По предварительным данным, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - На месте происшествия 1 человек погиб, еще 1 получил ожоги – сейчас он госпитализирован.

Сейчас все основные силы спасателей брошены на то, чтобы не допустить распространение огня. Между тем, в связи с пожаром на заводе «Карбохим» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проверку проб воздуха.

- Сейчас специалистами Управления Роспотребнадзора организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе жилой зоны Дзержинска, с учетом направления ветра, - сообщили в пресс-службе ведомства. - О результатах проведенных лабораторных исследований будет сообщено дополнительно.