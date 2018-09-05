«Петь с народом - наша тема!»: «Хор Турецкого» даст бесплатный концерт в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-05T12:25:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Музыкальный феномен 21 века - так называют коллектив «Хор Турецкого» (12+). И уже завтра, 6 сентября, нижегородцы смогут совершенно бесплатно насладиться пением популярных артистов и даже… выступить с ними на одной сцене!

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что 6-7 сентября в приволжской столице пройдут Дни Москвы. Жителей и гостей города ждет обширная программа, в том числе выступление «Хора Турецкого» на площади Минина и Пожарского в рамках проекта «Праздник песни».

Хором вместе с музыкальным коллективом под руководством народного артиста России Михаила Турецкого любимые песни нескольких поколений поет вся страна. Артисты даже готовы уступить зрителям свой микрофон.

- Я понял, что петь с народом - наша тема! Музыка способна творить чудеса, иногда даже большие, чем всякая полемика. Когда десятки тысяч людей поют в едином порыве, энергетика завораживает, масштаб потрясает! - признается Турецкий.

Начало концерта в 19:00.

Напомним, с 5 по 8 сентября центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта.

СПРАВКА

«Хор Турецкого» - российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа концепции коллектива - «живые» голоса. Репертуар коллектива включает мировую классику, рок, поп-музыку, оперу, джаз и народные хиты. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.