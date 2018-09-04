2018-09-04T16:59:47+03:00
Звезды

Кинопоказы, выступление «Хора Турецкого» и мастер-классы: 6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде пройдут Дни Москвы

Юлия ИСАЕВА
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Через пару дней, 6 и 7 сентября, в Нижегородской области пройдут Дни Москвы, в рамках которых гостей ожидает интересная программа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Официальные мероприятия откроются возложением цветов к Вечному огню. Также состоятся встречи делегации Москвы с ветеранами Нижегородской области, награжденными медалью «За оборону Москвы».

Еще одной площадкой станет усадьба Рукавишниковых, там все желающие смогут посетить выставку «Московский Кремль – символ России».

В Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется выставка «О, Русская Земля!». Автор - народный художник России Василий Нестеренко. В ЗС НО будет выставка «Алтарь Отечества», подготовленная Нижегородским землячеством в Москве.

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области пройдет презентация продуктов питания, производимых в регионе.

Конечно же, на площади Минина и Пожарского тоже будут мероприятия. В центре Нижнего Новгорода выступит «Хор Турецкого», а на Нижневолжской набережной будет работать OpenAir площадка «Дни Москвы. Культура улиц». Там запланирован концерт с участием Брендона Стоуна, Вахтанга, Юлии Плаксиной и нижегородских артистов, а также творческая площадка московского художника Макса Гошко-Данькова, показы фильмов, выставка, мастер-классы, буккроссинг.

Спортсменам тоже понравится. На стадионе пляжных видов спорта на набережной Гребного канала состоится турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек и пляжному футболу среди юношей.

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