2018-09-05T10:20:26+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода на три дня перекроют движение в связи с проведением Дней Москвы

Ограничения вступят в силу 5 сентября в 17:00
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
В центре Нижнего Новгорода на три дня перекроют движение в связи с проведением Дней МосквыВ центре Нижнего Новгорода на три дня перекроют движение в связи с проведением Дней МосквыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

С 5 сентября в течение трех дней центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта. Это связано с проведением Дней Москвы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения вступят в силу сегодня, 5 сентября, в 17:00 и продлятся до 20:00 8 сентября. Речь идет о площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Там движение будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. К тому же на названных улицах будет запрещена парковка.

Кроме того, с 12:00 до 22:00 6 сентября движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до улицы Варварской будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Здесь тоже запретят парковку. Будет работать эвакуатор.

Напомним, официальные мероприятия в честь Дней Москвы откроются возложением цветов к Вечному огню. Также состоятся встречи делегации Москвы с ветеранами Нижегородской области, награжденными медалью «За оборону Москвы».

В усадьбе Рукавишниковых все желающие смогут посетить выставку «Московский Кремль – символ России». В Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется выставка «О, Русская Земля!». Автор - народный художник России Василий Нестеренко. В ЗС НО будет выставка «Алтарь Отечества», подготовленная Нижегородским землячеством в Москве. В Торгово-промышленной палате Нижегородской области пройдет презентация продуктов питания, производимых в регионе.

На площади Минина и Пожарского тоже будут мероприятия. В центре Нижнего Новгорода выступит «Хор Турецкого», а на Нижневолжской набережной будет работать OpenAir площадка «Дни Москвы. Культура улиц». Там запланирован концерт с участием Брендона Стоуна, Вахтанга, Юлии Плаксиной и нижегородских артистов, а также творческая площадка московского художника Макса Гошко-Данькова, показы фильмов, выставка, мастер-классы, буккроссинг.

Для спортсменов на стадионе пляжных видов спорта на набережной Гребного канала состоится турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек и пляжному футболу среди юношей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ООО «Гарант» (торговая марка «FLOVITAL») - производитель комплексных минеральных удобрений открывает интернет-магазин и шоу-рум для розничных потребителей
Продукция под торговой маркой «FLOVITAL» успешно зарекомендовала себя в период проведения Чемпионата мира по футболу
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
63-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Приокском районе
Генеральным директором ЕЦМЗ назначен Владимир Жмакин
ХК «Торпедо» сыграет с минским «Динамо» 5 сентября
Все ЗАГСы Нижегородской области закроются на санитарный день 27 сентября
Среднедушевой доход населения Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 30,9 тысяч рублей в месяц
Пассажиры рейса Нижний Новгород – Ростов-на-Дону не могут вылететь более семи часов
Глеб Никитин поручил обеспечить исполнение «Закона о тишине» в Нижегородской области
Полицейский вытащил пенсионера из горящего дома в Арзамасе
Кинопоказы, выступление «Хора Турецкого» и мастер-классы: 6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде пройдут Дни Москвы
В Починковском районе осудят бригадира, обвиняемого в гибели рабочего
На Автозаводе отремонтировано более 127 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров
В Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей
Певица Пелагея выступит на дне села в Шатковском районе 15 сентября
В Нижегородской области открылось движение по автодороге Саров – Кременки
Пожарные спасли мужчину из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
В Нижнем Новгороде обновили 15 светофоров
Глеб Никитин: «Шесть школ в Московском районе будут отремонтированы в течение двух лет»
Правительство отменило разрешение на строительство шестиэтажного дома на Верхневолжской набережной
В Нижегородской области провакцинированы более 460 тысяч голов крупного рогатого скота
В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль датского кино
Глеб Никитин: «Нижегородцы показали бойцовский характер!»
Дисконтные карты для профсоюзов появятся на Арзамасском приборостроительном заводе
17-летний нижегородец пырнул ножом соседа по общежитию
5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»
В Нижнем Новгороде обрушилась стена ветхого здания
Решение проблемы с подтоплением Черного пруда в Нижнем Новгороде обойдется в 30 млн рублей
Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену
Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова