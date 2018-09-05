СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-05T10:20:26+03:00

В центре Нижнего Новгорода на три дня перекроют движение в связи с проведением Дней Москвы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

С 5 сентября в течение трех дней центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта. Это связано с проведением Дней Москвы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения вступят в силу сегодня, 5 сентября, в 17:00 и продлятся до 20:00 8 сентября. Речь идет о площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Там движение будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. К тому же на названных улицах будет запрещена парковка.

Кроме того, с 12:00 до 22:00 6 сентября движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до улицы Варварской будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Здесь тоже запретят парковку. Будет работать эвакуатор.

Напомним, официальные мероприятия в честь Дней Москвы откроются возложением цветов к Вечному огню. Также состоятся встречи делегации Москвы с ветеранами Нижегородской области, награжденными медалью «За оборону Москвы».

В усадьбе Рукавишниковых все желающие смогут посетить выставку «Московский Кремль – символ России». В Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется выставка «О, Русская Земля!». Автор - народный художник России Василий Нестеренко. В ЗС НО будет выставка «Алтарь Отечества», подготовленная Нижегородским землячеством в Москве. В Торгово-промышленной палате Нижегородской области пройдет презентация продуктов питания, производимых в регионе.

На площади Минина и Пожарского тоже будут мероприятия. В центре Нижнего Новгорода выступит «Хор Турецкого», а на Нижневолжской набережной будет работать OpenAir площадка «Дни Москвы. Культура улиц». Там запланирован концерт с участием Брендона Стоуна, Вахтанга, Юлии Плаксиной и нижегородских артистов, а также творческая площадка московского художника Макса Гошко-Данькова, показы фильмов, выставка, мастер-классы, буккроссинг.

Для спортсменов на стадионе пляжных видов спорта на набережной Гребного канала состоится турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек и пляжному футболу среди юношей.